春季高考志愿填报在即，阳光招考掌上平台帮到你，攻略快收藏！

3月31日起招生官邀你在“+”咨询（附阳光招考掌上平台视频攻略）

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阳光招考掌上平台如何使用？最全视频教程来啦！

为满足考生、家长对高考升学、志愿填报和高校招生的信息需求和线上咨询需求，广东省教育考试院与南方+客户端联合开辟了服务考试招生在线“云咨询”的“阳光招考掌上平台”，组织在粤招生的百所院校入驻，发布招考信息、提供私信咨询服务，平台向全省考生及家长免费开放使用。

为助力即将在4月7日开启的2020年普通高校春季高考志愿填报工作（详见：《广东春季高考4月7日起开始填志愿！考生可这样问招办！》），首期活动“广东省2020年春季高考线上咨询会”将于3月31日正式启动。活动由广东省教育考试服务中心与南方日报、南方新闻网、南方+客户端共同举办。

届时，考生和家长只需要打开南方+客户端的“阳光招考掌上平台”，即可获得各有关高职院校今年的春季招考最新信息，并与招生老师在线进行1对1私信答疑。

有关广东省春季高考的政策解读、常见问题等，考生和家长可私信南方号【广东省教育考试服务中心】；关于春季高考录取办法、特色专业、课程设置等各院校具体信息，可直接私信高职院校南方号。（老师什么时候回复？如何提问老师能更准确回答我？……点击领取→→ 《线上咨询会用户指南》 ）

【记者】翁子盈

【视频】罗予岐