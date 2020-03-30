广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

春季高考志愿填报在即，阳光招考掌上平台帮到你，攻略快收藏！

2020-03-30 18:15 来源：南方网 翁子盈 罗予岐
字号减小 字号增大
.

 阳光招考掌上平台如何使用？最全视频教程来啦！

    为满足考生、家长对高考升学、志愿填报和高校招生的信息需求和线上咨询需求，广东省教育考试院与南方+客户端联合开辟了服务考试招生在线“云咨询”的“阳光招考掌上平台”，组织在粤招生的百所院校入驻，发布招考信息、提供私信咨询服务，平台向全省考生及家长免费开放使用。

　　为助力即将在4月7日开启的2020年普通高校春季高考志愿填报工作（详见：《广东春季高考4月7日起开始填志愿！考生可这样问招办！》），首期活动“广东省2020年春季高考线上咨询会”将于3月31日正式启动。活动由广东省教育考试服务中心与南方日报、南方新闻网、南方+客户端共同举办。

　　届时，考生和家长只需要打开南方+客户端的“阳光招考掌上平台”，即可获得各有关高职院校今年的春季招考最新信息，并与招生老师在线进行1对1私信答疑。

　　有关广东省春季高考的政策解读、常见问题等，考生和家长可私信南方号【广东省教育考试服务中心】；关于春季高考录取办法、特色专业、课程设置等各院校具体信息，可直接私信高职院校南方号。（老师什么时候回复？如何提问老师能更准确回答我？……点击领取→→ 《线上咨询会用户指南》

　　【记者】翁子盈

　　【视频】罗予岐

 

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第5期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235