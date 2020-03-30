广州南洋理工职业学院对全国援鄂医护人员子女就读全免费

昨日，广州南洋理工职业学院发布暖心消息，为表达对支援湖北医护人员的崇高敬意，学校决定对全国援鄂医务人员子女就读该校时实行学费、住宿费、书本费三年全免。

昨日，广州南洋理工职业学院发布暖心消息，为表达对支援湖北医护人员的崇高敬意，学校决定对全国援鄂医务人员子女就读该校时实行学费、住宿费、书本费三年全免。据悉，该校为广东南博企业集团旗下高校，南博集团旗下另外三所院校，包括广东科技学院、广州华南商贸职业学院、东莞市南博职业学校同样实行这项减免政策，其中大中专减免三年，本科减免四年。

广东南博企业集团是由在教育、科技、农业和金融等领域投资发展的二十多家企业和单位组成的综合性企业集团。其中，教育领域包括高等教育、基础教育、幼教、中职和培训等业务板块，目前不仅形成包括广东科技学院、广州南洋理工职业学院、广州华南商贸职业学院在内的高校矩阵；也借助集团旗下本科、高职、中职教育资源优势，合力探索中职、高职、高端技术技能型本科等多层次的衔接贯通招生培养模式改革。

该集团一直坚持“公益办学”理念，此次实行的全免费举措，主要针对2020年高考或中考报考并被录取、入读的全国支援湖北一线医护人员的子女，不仅免除全部学费，就连书本费、住宿费也都全部免除。此外，新冠病毒肺炎疫情期间，南博集团旗下的广东科技学院和广州南洋理工职业学院分别向武汉疫区和广州从化吕田镇捐款100万用于抗击疫情。