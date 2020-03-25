抗疫不止步~看这些大学生贡献青年力量

目前，“防卫者守护行动”已经为广东、湖北、广西、云南、甘肃、江苏等省共计上千个村（社区）的一线防护人员送上近4万个口罩，近4千瓶酒精消毒喷剂，电子温度计1500个，以及上千瓶免洗抗菌洗手液瓶、上万份酒精棉片。

“作为青年志愿者，面对疫情，我们希望用自己的力量、自己的方式帮助更多人。”这是来自毕业后公益学院联合共建伙伴台州丰昕志愿服务队参加“防疫者守护行动”的初衷，活动期间，台州丰昕志愿服务队充分利用团队绘画创作的优势，先后在安徽，湖北，广东，吉林，河北，辽宁等地组建线上疫情防控志愿队，以“疫情防控”为主题，积极创作优秀作品，合力战疫。

“看到那么多本校的师兄师姐奋战在一线，身边的同伴也积极投入抗疫基层一线。作为一个公益团队，当然是希望能够发挥自己的一份力量帮助他们，守护他们的安全。”广东医科大学晨曦支教队加入了“防疫者守护行动”“一起捐”的项目，集中在线上进行，采用海报、推文制作以及在微信群、微博进行一些宣传推广以发动队员捐款，动员他们转发让身边的人知晓。

据介绍，“防疫者守护行动”由毕业后公益基金、广东省岭南教育慈善基金会等单位联合发起，在这场守护基层一线防疫工作者群体活动中，台州丰昕志愿服务队、广东医科大学晨曦支教队只是100支青年公益社团的其中两支。截止到3月23日，共10343人次为社区防疫人员筹集防疫包，筹款逾28万元。目前，“防卫者守护行动”已经为广东、湖北、广西、云南、甘肃、江苏等省共计上千个村（社区）的一线防护人员送上近4万个口罩，近4千瓶酒精消毒喷剂，电子温度计1500个，以及上千瓶免洗抗菌洗手液瓶、上万份酒精棉片。

“防卫者守护行动”的开展，得到了高校青年的大力支持。自2月22日起，来自“毕业后公益学院”的全国100个高校社团作为本次行动的联合发起方，他们用创新意识与公益热情，采用绘画、海报、推送、视频等形式，通过多个社交平台进行行动联合倡导，号召广大青年与社会公众关注身边的防疫工作者。在“防疫者守护行动”高校召集人谢静华看来，“每一支高校队伍，都是这场行动的主角，缺一不可，他们用青春向善，创造了许多美好，而防疫包也在逐渐派发到各个社区、乡村，获得社会大量好评。”

中山大学客家大学生心心筑梦支教队认为“基层工作人员每天二十四小时奋战在我们身边的防控第一线，他们守护我们，我们也需要尽最大的努力去守护他们。而’防疫者守护行动‘就为我们提供了一个守护他们的平台。于是我们参与进来，用自己的力量号召更多人守护这些默默为我们付出的英雄们。”

【供稿】毕业后公益基金