广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

抗疫不止步~看这些大学生贡献青年力量

2020-03-25 10:47 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　“作为青年志愿者，面对疫情，我们希望用自己的力量、自己的方式帮助更多人。”这是来自毕业后公益学院联合共建伙伴台州丰昕志愿服务队参加“防疫者守护行动”的初衷，活动期间，台州丰昕志愿服务队充分利用团队绘画创作的优势，先后在安徽，湖北，广东，吉林，河北，辽宁等地组建线上疫情防控志愿队，以“疫情防控”为主题，积极创作优秀作品，合力战疫。

　　“看到那么多本校的师兄师姐奋战在一线，身边的同伴也积极投入抗疫基层一线。作为一个公益团队，当然是希望能够发挥自己的一份力量帮助他们，守护他们的安全。”广东医科大学晨曦支教队加入了“防疫者守护行动”“一起捐”的项目，集中在线上进行，采用海报、推文制作以及在微信群、微博进行一些宣传推广以发动队员捐款，动员他们转发让身边的人知晓。

　　据介绍，“防疫者守护行动”由毕业后公益基金、广东省岭南教育慈善基金会等单位联合发起，在这场守护基层一线防疫工作者群体活动中，台州丰昕志愿服务队、广东医科大学晨曦支教队只是100支青年公益社团的其中两支。截止到3月23日，共10343人次为社区防疫人员筹集防疫包，筹款逾28万元。目前，“防卫者守护行动”已经为广东、湖北、广西、云南、甘肃、江苏等省共计上千个村（社区）的一线防护人员送上近4万个口罩，近4千瓶酒精消毒喷剂，电子温度计1500个，以及上千瓶免洗抗菌洗手液瓶、上万份酒精棉片。

　　“防卫者守护行动”的开展，得到了高校青年的大力支持。自2月22日起，来自“毕业后公益学院”的全国100个高校社团作为本次行动的联合发起方，他们用创新意识与公益热情，采用绘画、海报、推送、视频等形式，通过多个社交平台进行行动联合倡导，号召广大青年与社会公众关注身边的防疫工作者。在“防疫者守护行动”高校召集人谢静华看来，“每一支高校队伍，都是这场行动的主角，缺一不可，他们用青春向善，创造了许多美好，而防疫包也在逐渐派发到各个社区、乡村，获得社会大量好评。”

　　中山大学客家大学生心心筑梦支教队认为“基层工作人员每天二十四小时奋战在我们身边的防控第一线，他们守护我们，我们也需要尽最大的努力去守护他们。而’防疫者守护行动‘就为我们提供了一个守护他们的平台。于是我们参与进来，用自己的力量号召更多人守护这些默默为我们付出的英雄们。”

　　【供稿】毕业后公益基金

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第5期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235