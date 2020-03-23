问学馀兴：阮元与学海堂学长的书画艺术

最近，广州艺术博物院主办《问学馀兴—院藏清代广东学海堂学人书画精品展》正在展出。

最近，广州艺术博物院主办《问学馀兴—院藏清代广东学海堂学人书画精品展》正在展出，引起学界的关注。这次展览分为两大部分：一、由《学海堂的办学特色》、《学海堂的创建》组成；二、精选阮元和谢兰生、仪克中、张维屏、谭莹等学长的行楷作品和黄子高、陈澧篆隶作品以及谢兰生、熊景星、黄培芳、伍学藻画作，还有梁于渭等部分学生的书画作品，以期展示本土19世纪学海堂学人的书画艺术成就。

学海堂是清代广东最具影响力的一所书院，精英汇聚，名家辈出。道光初年，阮元出任两广总督，嘉庆二十五年（1820）在广州城北越秀山麓创建学海堂，倡导融通汉宋，深研经史，力戒空疏的学术方针，并加入天文、算学、地理等实学考课。礼聘了一批本土的著名学者担任学长。吴兰修、赵均、林伯桐、曾钊、熊景星、徐荣、马福安、吴应逵被聘为首任学长。继而，还聘请张构、张维屏、黄子高、谢念功、仪克中、侯康、谭莹、黄培芳、梁廷枏、陈澧、杨荣绪、金锡龄、邹伯奇、李能定、沈世良、陈良玉、朱次琦、陈璞、李光廷、周寅清、李征霨、樊封、何如铨、许其光、陶福祥、谭宗浚、廖廷相、陈翰、黎维枞、高学耀、张其囗、林国赓、林国赞、苏梯云、黄钰、伍学藻、潘乃成、刘昌龄、黄绍昌、周汝钧、漆保熙、杨裕芬、韩贞元、姚筠、丁仁长、吴道镕、谢兰生等五十五位学长。学堂创建以来，将学长及学人的研究成果汇集，出版有《学海堂集》四集等。

阮元是学海堂的创办人，不仅是一位古文家，专宗汉学，为一代学界泰斗，而且还是一位著名的书法家。

他是书法艺术变革的倡导者，提出了南北两大书派的观点，并撰写了《南北书派论》《北碑南帖论》专论，系统地将书法分源导流，从理论上为近代碑学兴起提供依据，从而，确立了北碑书法的地位。他碑学思想与书法实践是一致的，书法创作是从帖向碑转换的基础上，践行自己的书学观。他的篆书，以方正坚劲为特点；隶书以厚重浑穆、端庄博大为特色；早年科举应试，行楷受董其昌书风影响，以端正秀劲为柢。嘉庆以来，他大力倡导碑学，在研习汉隶的同时，又研习《争座位帖》，使他的书风发生了质的变化，主要表现在用笔圆润使转，字形结构上融入隶书的特点，书风显得稳重而含蓄。他的碑学理论和实践，直接或间接影响到学海堂的历任学长及学人。

历代科举取士，写字成为学人的必修课，学海堂的历任学长不仅是饱读诗书的学者，又是擅长书画名家，他们影响了一批批的学人。

历代学长的书画成就，在岭南书法美术史长河中，占有举足轻重的地位。从传世书画作品来考察，在首任八位学长中，熊景星、吴应逵是以书画著称的其中两位。熊景星是嘉道年间最具代表的一位书画家。诗书画兼擅，堪称三绝，书法颜鲁公、柳诚悬、李北海、米元章；画仿吴仲圭、沈石田，书画作品充满着一股奇逸、磊落、雄浑的气概。

除首位学长外，谢兰生、张维屏、黄子高、谢念功、仪克中、侯康、谭莹、黄培芳、陈澧、陈良玉、朱次琦、陈璞、谭宗浚、廖廷相、黎维枞、伍学藻、杨裕芬、丁仁长、吴道镕等都擅长书画艺术，各有成就。

黄子高、陈澧、张维屏、朱次琦、吴道镕等以书法著称。黄子高与陈澧有师生之缘，共同取向秦汉和邓石如，均以篆隶名于世。黄子高的篆隶，用笔灵活，茂密雄深。陈澧小篆，与黄子高的体貌相近，情韵远胜于黄氏。张维屏、朱次琦、吴道镕是帖学名家。张维屏擅长篆隶真行草诸体，以王颜苏董为本，以苏为体，参以欧、李邕笔意，体势雄健，用笔灵巧。朱次琦直逼颜鲁公，雄浑苍秀，神韵在刘石庵之上。吴道镕师承李文田，取法隋唐名碑，以雍容典雅为尚，书风影响近现代。

谢兰生、黄培芳、黎维枞、陈璞、伍学藻均以绘画名世。谢兰生、黄培芳、黎维枞、陈璞以山水著称。谢兰生山水画得吴仲圭、董香光之妙，雄俊有奇气。黄培芳山水宗九龙山人，以篆籀法行之，意境超逸，体势雄厚。黎维枞青绿山水仿宋元人，意境深邃。陈璞山水法大痴、北苑，间效清湘，苍浑秀润。伍学藻，字用蕴，以人物、山水画名世（如图），尤工白描兼有写意人物画，造型精美，水墨淋漓，有仇英之笔致。

阮元离粤后，学海堂始终保持着良好的学风和书画传统，学人的书法为学海堂的一脉，形成学人书派，代代相传，他们对岭南的传统文化和书画研究与创作做出重要的贡献。

伍学藻山水册页。

黄培芳致梁廷枏信札