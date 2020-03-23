广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

问学馀兴：阮元与学海堂学长的书画艺术

2020-03-23 10:02 来源：南方网 黎向群
字号减小 字号增大

　　最近，广州艺术博物院主办《问学馀兴—院藏清代广东学海堂学人书画精品展》正在展出，引起学界的关注。这次展览分为两大部分：一、由《学海堂的办学特色》、《学海堂的创建》组成；二、精选阮元和谢兰生、仪克中、张维屏、谭莹等学长的行楷作品和黄子高、陈澧篆隶作品以及谢兰生、熊景星、黄培芳、伍学藻画作，还有梁于渭等部分学生的书画作品，以期展示本土19世纪学海堂学人的书画艺术成就。

　　学海堂是清代广东最具影响力的一所书院，精英汇聚，名家辈出。道光初年，阮元出任两广总督，嘉庆二十五年（1820）在广州城北越秀山麓创建学海堂，倡导融通汉宋，深研经史，力戒空疏的学术方针，并加入天文、算学、地理等实学考课。礼聘了一批本土的著名学者担任学长。吴兰修、赵均、林伯桐、曾钊、熊景星、徐荣、马福安、吴应逵被聘为首任学长。继而，还聘请张构、张维屏、黄子高、谢念功、仪克中、侯康、谭莹、黄培芳、梁廷枏、陈澧、杨荣绪、金锡龄、邹伯奇、李能定、沈世良、陈良玉、朱次琦、陈璞、李光廷、周寅清、李征霨、樊封、何如铨、许其光、陶福祥、谭宗浚、廖廷相、陈翰、黎维枞、高学耀、张其囗、林国赓、林国赞、苏梯云、黄钰、伍学藻、潘乃成、刘昌龄、黄绍昌、周汝钧、漆保熙、杨裕芬、韩贞元、姚筠、丁仁长、吴道镕、谢兰生等五十五位学长。学堂创建以来，将学长及学人的研究成果汇集，出版有《学海堂集》四集等。

　　阮元是学海堂的创办人，不仅是一位古文家，专宗汉学，为一代学界泰斗，而且还是一位著名的书法家。

　　他是书法艺术变革的倡导者，提出了南北两大书派的观点，并撰写了《南北书派论》《北碑南帖论》专论，系统地将书法分源导流，从理论上为近代碑学兴起提供依据，从而，确立了北碑书法的地位。他碑学思想与书法实践是一致的，书法创作是从帖向碑转换的基础上，践行自己的书学观。他的篆书，以方正坚劲为特点；隶书以厚重浑穆、端庄博大为特色；早年科举应试，行楷受董其昌书风影响，以端正秀劲为柢。嘉庆以来，他大力倡导碑学，在研习汉隶的同时，又研习《争座位帖》，使他的书风发生了质的变化，主要表现在用笔圆润使转，字形结构上融入隶书的特点，书风显得稳重而含蓄。他的碑学理论和实践，直接或间接影响到学海堂的历任学长及学人。

　　历代科举取士，写字成为学人的必修课，学海堂的历任学长不仅是饱读诗书的学者，又是擅长书画名家，他们影响了一批批的学人。

　　历代学长的书画成就，在岭南书法美术史长河中，占有举足轻重的地位。从传世书画作品来考察，在首任八位学长中，熊景星、吴应逵是以书画著称的其中两位。熊景星是嘉道年间最具代表的一位书画家。诗书画兼擅，堪称三绝，书法颜鲁公、柳诚悬、李北海、米元章；画仿吴仲圭、沈石田，书画作品充满着一股奇逸、磊落、雄浑的气概。

　　除首位学长外，谢兰生、张维屏、黄子高、谢念功、仪克中、侯康、谭莹、黄培芳、陈澧、陈良玉、朱次琦、陈璞、谭宗浚、廖廷相、黎维枞、伍学藻、杨裕芬、丁仁长、吴道镕等都擅长书画艺术，各有成就。

　　黄子高、陈澧、张维屏、朱次琦、吴道镕等以书法著称。黄子高与陈澧有师生之缘，共同取向秦汉和邓石如，均以篆隶名于世。黄子高的篆隶，用笔灵活，茂密雄深。陈澧小篆，与黄子高的体貌相近，情韵远胜于黄氏。张维屏、朱次琦、吴道镕是帖学名家。张维屏擅长篆隶真行草诸体，以王颜苏董为本，以苏为体，参以欧、李邕笔意，体势雄健，用笔灵巧。朱次琦直逼颜鲁公，雄浑苍秀，神韵在刘石庵之上。吴道镕师承李文田，取法隋唐名碑，以雍容典雅为尚，书风影响近现代。

　　谢兰生、黄培芳、黎维枞、陈璞、伍学藻均以绘画名世。谢兰生、黄培芳、黎维枞、陈璞以山水著称。谢兰生山水画得吴仲圭、董香光之妙，雄俊有奇气。黄培芳山水宗九龙山人，以篆籀法行之，意境超逸，体势雄厚。黎维枞青绿山水仿宋元人，意境深邃。陈璞山水法大痴、北苑，间效清湘，苍浑秀润。伍学藻，字用蕴，以人物、山水画名世（如图），尤工白描兼有写意人物画，造型精美，水墨淋漓，有仇英之笔致。

　　阮元离粤后，学海堂始终保持着良好的学风和书画传统，学人的书法为学海堂的一脉，形成学人书派，代代相传，他们对岭南的传统文化和书画研究与创作做出重要的贡献。

伍学藻山水册页。

黄培芳致梁廷枏信札

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第5期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235