疫情之下的高校 如何转身为“口罩工厂”

南方网讯 （记者/黎慧）新年伊始，爆发的新型冠状病毒肺炎疫情牵动着我们每个人的心，一场轰轰烈烈的全民抗击疫情攻坚战开始了。

面对这场没有硝烟的战争，有英雄勇敢逆行，有勇士坚守岗位，有义士捐款捐物……而我们，除了保护好自己之外，还能做些什么呢?

“疫”不容辞 援助医疗企业安装口罩生产线

疫情发生以来，口罩作为基础的防疫物资，人们对它的需求激增。为此，康美芝医疗用品公司从外地新购入了一套十几年前的半自动化口罩生产线，由于无图纸、无说明书，在设备安装上遇到了困难。广东南方职业学院校办企业——广东南大机器人有限公司得知后，紧急召集留校和江门居住的相关教师和技术工程师返校，同时将省内技术骨干接回校园加入技术援助。

对此，广东南方职业学院常务副校长龚自康在接受记者采访的时候表示，疫情期间除了做好校园防控、安全防控教育和学生心理辅导外，一直还想为社会、为区域防控以及防控物资生产等方面出把力。当时企业有这个需求，我们得知后竭尽所能的援助他们完成口罩生产线的安装，是对国家抗疫工作的支持，也是我们应尽的社会责任。

最终，经过3天3夜奋战，完成了口罩生产线的安装、调试和部分器件的更新，使该医疗用品企业口罩产能达到7.2万只/天。

“一拖二”全自动口罩生产线于困难中拔节生长

在顺利完成医疗用品企业的口罩生产车间抢修工作后，工程师们在安装调试旧设备经验的基础上，利用自身技术优势，突击研发出了一套全自动平面耳带式口罩生产线，新研发的“一拖二”设备使日产翻一倍，口罩产能达到14.4万只/天，向广东省内10余家口罩生产企业提供了15套全自动口罩生产线，并增建了校内口罩生产车间。目前，学校这条口罩生产线产能在保障校内师生防护的供给下，还能为省内其它学校师生提供口罩供给，下一步他们还将继续研发中、小学生使用的儿童口罩生产线装备，以保障开学季师生防护用品的需求。

“接到通知说返岗研究口罩生产线，我感到很惊讶，因为我们的产品系列中并没有医疗卫生装备。”广东南大机器人有限公司机械工程师黄彤辉说道，“研发过程不容易，但是努力一把就能够缓解社会对口罩的燃眉之急，以这样的方式为抗疫做点贡献是我们乐见其成的。”

龚自康校长也提到，在口罩生产线的突击研发到生产过程中遇到了不少困难，一是研发初期正值疫情爆发期和春节假期，生产原材料及配件缺乏库存;二是技术人员极度紧缺，疫情危急的情况下，技术人员的生产压力和心理压力剧增，还要分派出人员去蹲守超声波焊机，以保障生产线的抢时出库。为此，口罩生产企业派人前来支援，帮助机器的前期安装;江门市科技局得知后，也安排了2名工作人员住厂协助，各方的同心协力让这条口罩生产线的研发一次成功。

共同进步 展现联合发展双赢模式

为什么广东南方职业学院能在疫情中集合各方力量、发挥各方优势，把科技知识转变成实用的口罩生产防控力量呢?

龚自康校长揭示了这个转身背后的原因。他介绍到，我们学校主持过国家工信部、教育部批准的2项科研课题和10余项省级科研项目，拥有软件著作权、实用新型专利、发明专利90项，建校以来学生在技能竞赛中获得国家级、省级、市级奖项超过1000项。自2016年起，学院与南大公司开始深度融合，科研项目与公司产品相结合，之前的校企合作、磨合和经验累积，为口罩生产线的快速研发和生产奠定了坚实的基础。

“未来我们将继续探索校企深度融合的创新，把理论与实训相结合、实训与生产相结合、生产与服务教育相结合、教育与就业职业相结合，用人工智能技术提升传统技术改造，为社会培养有用、好用的高端技术技能型复合人才。”龚自康补充道。

经此一役，广东南方职业学院在疫情紧要关头顺利转身为“口罩工厂”，校企生产经营水平也随之提升，这对于学校和企业的发展有了新的启示和鲜活的例子，未来校企联合发展之路将会吸引更多的践行者。

紧跟社会发展需求 带头创新转型

新冠肺炎疫情给不少企业带来了非常大的影响，而只有拥有强大的应变能力才能快速适应市场需求的变化。广东企业和高校在抗疫中纷纷带头改革创新和转型，做出了好的榜样。

广东南方职业学院机器人研发中心主任、广东南大机器人有限公司总经理周志强表示，对于职业院校来说，面向社会、面向区域、面向企业是教育改革的方向，无论是校企合作、校企联合，还是校企融合，培养方向都不能脱离社会发展需求，校企联合发展的优势正是在于使学校的教育摆脱传统教育理论脱离实际的现象，真正做到学以致用。

目前，随着复工复产的企业越来越多，经济形势日趋走好，疫情下催生的变革与需求，在未来将持续引领新的发展方向，带来新的契机和挑战。