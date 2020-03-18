链接职业教育现代化 金睿奖助力广州职教高质量发展

职业教育师生技能水平的快速提高，让更多的技能型人才登上“世界技能奥林匹克”的舞台，以一技之长扬中国风采，进一步提高了中国职业教育在世界舞台的影响力。

近年来，在国家政策、措施的强力推动下，我国职业教育驶进快车道，迎来了黄金发展期。职业教育师生技能水平的快速提高，让更多的技能型人才登上“世界技能奥林匹克”的舞台，以一技之长扬中国风采，进一步提高了中国职业教育在世界舞台的影响力。

锻造大国工匠，奠基中国“智”造。随着穗港职业教育合作项目、广州科技教育城等项目的落地，广州的职业教育也正稳步有序地向前发展。2月1日，以“科创赋予职教链接中国智造”为主题的第五届职业教育金睿奖活动正式上线，并得到了广州众多中高职院校的关注。据统计，本届职业教育金睿奖活动已收到十几所学校，近百个参赛项的申报资料。

当前，我国职业教育体系不断完善，办学模式不断创新，已经成为技术技能人才培养的重要平台之一。本届金睿奖学生类奖项“未来工匠之星”中，广州市幼儿师范学校的向雯杰、广州市信息工程职业学校柯异霈、广州市纺织服装职业学校非遗文创团队等众多优秀学生以精湛的专业技能赢得大众一致认可。来自广州市旅游商务职业学校的单明宇同学，通过积极参加比赛来磨炼自己，锻炼自己的口语表达能力和逻思维能力，曾多次获得校内外英语技能竞赛一等奖的优异成绩。

（截图数据日期为2月24日）

在专业类奖项“最具前景专业”中，广州市轻工职业学校、广州市司法职业学校、广州市土地房产管理职业学校等职业院校推荐了各自学校的龙头专业以及特色专业，展现了广州各职业教育院校为培养技能创新型人才和推进职业教育改革而做出的努力和贡献。其中，广州市轻工职业学校推荐的“数控技术应用（智能制造方向）”专业，依靠先进的实训设备和优秀的师资团队，培养了众多高素质技能人才。该专业还是学校三二分段中高职的对口专业，为学生打通了中高职贯通的升学道路。

师者，所以传道受业解惑也。在教师类奖项“金牌导师”中，广州市电子信息学校的杨文浩老师不仅拥有红帽认证系统工程师、华三网院路由交换认证讲师的双重认证，还擅长根据学生的特点制定竞赛训练计划。他依靠个人过硬的专业技术和不断学习的工作热情，带领学生参加各项技能竞赛并取得优秀成绩，做到“以赛促教、以赛促学”。广州体育职业技术学院的王思明老师不仅在个人和指导学生参赛上收获了多项成绩，还利用业余时间指导公安干警和社会群众等群体开展培训工作，实现自我价值。

（截图数据日期为2月24日）

在各院校报送的高职类奖项“最佳引领院校”和企业类奖项“最佳合作企业”中，除了职业院校多年来为培养人才、建设专业和师资团队方面的成果之外，还有众多关注职业教育发展的企业为推进产教融合、创新育人机制而做出的变革举措。

（截图数据日期为2月24日）

职业教育的发展离不来社会大众的支持，连续五届活动以来，金睿奖始终以全方面、多维度的方式展示广州职业教育多年来的发展成果，并努力成为群众支持、关注职业教育发展的平台之一。社会群众的关心和支持，也将成为完善广州职业教育制度体系的动力，让广州的职业教育的发展成为中国实现教育现代化的“助推器”。

技能强国、职教兴邦。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是为“十四五”规划良好开局打下坚实基础的关键之年。职业教育不断完善着职业教育制度的体系，运用“5G+互联网”打造职教新生态，促进产教融合，深化校企合作，实现具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系。