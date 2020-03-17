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大数据一体化SaaS管理平台为高校信息化建设保驾护航

2020-03-17 09:52 来源：南方网
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　　近期统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议提出，要充分运用大数据分析等方法支撑疫情防控工作，开展全民战“疫”，“数战数决”。同期中央政治局常委会会议上要求，要精准稳妥复工复产，恢复和稳定就业。

　　3月4日，教育部印发《关于应对新冠肺炎疫情做好2020届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》。《通知》要求，要提升就业管理服务水平。坚决反对任何形式的就业歧视，严密防范招聘陷阱等不法行为，维护毕业生就业权益。各高校要严格遵守就业签约工作“四不准”要求，确保数据真实准确。

　　为进一步深化落实产教融合相关政策，在教育部学校规划建设发展中心指导下，北京国育展佳教育科技有限公司、北京初至展佳教育科技有限公司研究开发了一款综合大数据、信息化、智能化的SaaS集成管理平台，为高校信息化建设、管理服务水平提升、产教融合推进保驾护航。平台主要优势主要包含以下三个方面：

　　打破信息壁垒，打造信息化服务综合管理平台

　　以产教融合为遵循，数字化共享资源。

　　平台吸引多家高校、企业需求意向，应用云技术打破时空壁垒，使实践实训基地资源、培训师资资源、人岗供需资源可以跨平台共享，多方共同受益。

　　打通数据闭环，沉淀知识资产。

　　平台为高校提供全方位、全流程的数据可视化管理，例如学生岗位查看、投递、面试反馈、到岗打卡等，形成学校自有的资源画像。平台另提供超过300种维度和计量的报表组合，供高校定制化查看学生实践实训、职业培训、投递面试等情况，分类汇总到学校数据中心，沉淀成为学校知识资产。

　　大数据赋能，以指标提升为目的。

　　平台响应中心智慧学习工厂项目，采用人工智能手段，全面提升高校的数据分析、项目管理、学生创新引导效率。以成果指标为最终考核标准，包括：教工管理效率，整体就业率，三方满意度，学校投入产出比，资源相应速度及覆盖率等，确保数据真实性。

　　全方位保护，学生安全重于泰山

　　校企合作，质量为先

　　平台对所有入驻高校的企业资源进行层层审查，首先进行一次资质审核，同时对发布的岗位进行实地考察，杜绝“非法企业、虚假岗位”。岗位同步给高校后，高校可以对岗位进行二次审核，有权屏蔽不适宜、不放心的岗位，保证学生看到的都是“真需求，实岗位”，严防任何形式的就业歧视。

　　疫情期间，安全最重

　　平台提供就业保险查询，GPS到岗打卡，紧急联系人等功能，在职前、职中、职后全流程为学生的实习就业安全保驾护航。校方可以实时对学生实习状况，企业安全措施，学生人身安全等情况进行了解，防患于未然。高校和企业均可通过视频房间一键开启空中接触，保证疫情期间交流无障碍。

　　服务保障，数据无忧

　　平台所有数据均基于云服务，从根本上杜绝数据泄露、丢失、非法入侵问题。高校、企业、学生之间的信息共享均秉持着自愿共享原则，严防隐私信息泄露。

　　灵活设置，适配高校个性化需求

　　高校端，个性化配置

　　平台具有SaaS模块化属性，为高校提供包括但不限于教育信息平台、数据报表、BI可视化、全流程管理、共享信息中心等模块，各高校可以根据自身需求特性，定制化启用相应功能，在保证使用效率的同时提高易用性。同时，高校管理员具有最高管理权限，可以对教工的权限职能、数据开放范畴、共享信息可见范围进行精确把控。高校平台基于浏览器开发，无需下载，注册即用，方便快捷。

　　学生端，全平台适配

　　平台的学生端在网页端和手机端均有开放，对各类型的移动端全面支持（安卓，iOS）。学生根据自身设备特性，与高校、企业实时同步信息对接。

　　企业端，多类型发布

　　企业可以向高校和学生发布多样化的信息，包括但不限于校企合作意愿、双选会参加意愿、学生实践实训反馈、职业教育信息等。平台为企业打造了一个平等竞争、无碍交流、合作共赢的数字化氛围，让企业各方面优势都可以在合适的高校发挥最大作用。

　　可以肯定，随着越来越多企业启动云招聘形式，这种线上云招聘的优势，将在不少层面开始显现。它也将驱动不少企业在日后恢复正常秩序后，继续探索加大在线面试的比重，并通过线上线下结合的方式探索招聘面试的效果最大化，保障好应届生春季就业工作。

编辑： 罗予岐

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