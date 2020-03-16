补习申请退款遭拒、返款遥遥无期……遇到这些教育消费纠纷怎么办?

据悉，疫情期间，广东出现不少教育服务的消费纠纷。让我们一起来了解一下这些案例。

南方网讯 （记者/杨智明 通讯员/粤消宣）据悉，疫情期间，广东出现不少教育服务的消费纠纷。让我们一起来了解一下这些案例。

培训中心因疫情停课

消委会助消费者转学

消费者赖女士1月份在端州区某舞蹈培训中心报名参加舞蹈课程，并支付预付款588元。但春节期间，全国爆发新冠肺炎疫情，培训中心计划延迟开课。1月底，赖女士与商家协商，表示自己后期将不在肇庆居住，要求商家退还预付的剩余学费500元，但遭到商家拒绝。

经肇庆市端州区消委会调解，双方沟通协商后，同意将预付款剩余费用500元转至赖女士新住所所在地广州的舞蹈培训中心继续使用，最终双方达成协议。

【案例点评】

《消费者权益保护法》第53条规定：“经营者以预收款方式提供商品或者服务的，应当按照约定提供。未按照约定提供的，应当按照消费者的要求履行约定或者退回预付款;并应当承担预付款的利息、消费者必须支付的合理费用。”

线下教育培训是人群密集型活动，因此应当认为此次疫情构成阻碍教育培训合同履行的不可抗力。对于未授课部分的费用，消费者主张退还的，经营者应予退还。若培训机构主张通过增加学时、延期上课等形式解决，属于在原合同基础上对合同的内容进行修改或补充的合同变更，必须征得消费者的同意、协商一致方可。

湖北籍男子求助

消委会尽职解难

2月25日，湖北籍消费者卢先生来到乳源县消委会反映，一年多前曾预付1000元到韶关市乳源某商家学习电脑技术，当时商家承诺其能学会。卢先生在学了一个小时的课程后，因家中有事返乡回到老家湖北，一直没能完成学习。2019年整年因长期不在乳源地区，也未曾尝试联系商家协商相关事宜。2019年底，卢先生再次来到韶关地区，希望在此找到一份合适工作，未果。后因新冠肺炎疫情爆发，道路封锁，卢先生想回家过年未能成行，在韶关火车站旁的宾馆滞留了二十多天，手中钱财耗费较大，于是想起一年多前的电脑培训预付款项。遂与该商家协联系，要求退还除去一次学习费用外剩余800元，但协商不成。后来卢先生在乳城派出所民警的指引下，向韶关市乳源县消委会求助。

乳源县消委会接到卢先生的诉求后，进行了调查，发现解决该问题有不少难点。但考虑到情况特殊，消费者确实遇到了困难，于是通过反复沟通，做工作，商家最终同意退还剩余款项800元给卢先生，并在乳城派出所民警与乳源县消费会乳城分会工作人员见证下，退还800元给卢先生。

补习费返款时间未定

经调解消费者拿回退款

东莞消费者罗女士反映疫情发生前，在东莞黄江镇某教育机构交了两个小朋友的补习费，购买的是今年春季补习班，可是疫情还没过去，补习班不能现场授课，商家要求改为线上补习，罗女士认为线上补习没效果，要求退款。商家同意，但返款时间未确定，于是罗女士向消委会投诉。东莞市消委会黄江分会调解人员多次电话协商调解，最终商家予以退还款项7000余元，消费者表示满意。