广州南洋理工职业学院捐赠100万元助力抗击疫情和革命老区建设

3月11日下午，广州市从化区工商业联合会（总商会）在广州市从化区民政局举行疫情防控物资慈善捐赠仪式。

南方网讯（记者/杨丽）3月11日下午，广州市从化区工商业联合会（总商会）在广州市从化区民政局举行疫情防控物资慈善捐赠仪式。广州南洋理工职业学院继广东南博企业集团旗下另一高校广东科技学院向武汉疫区捐款100万元后，向广州市从化区吕田镇捐赠了100万元人民币，用于支持该镇的疫情防控工作、复工复产和革命老区建设。该校李国年校长、广东南博教育投资有限公司刘金湖副总经理代表学校现场进行捐赠。

广州南洋理工职业学院秉承南博集团热心公益事业、积极回馈社会的价值观念，注重将学校教育事业融入到服务地方社会经济发展当中去。从化区吕田镇作为广州市最北的山区，又是广州革命老区，目前正推进吕田镇莲麻村全省乡村振兴示范点建设。学校作为从化区的驻地高校，勇于担当，主动作为，已先后向该镇莲麻村捐出了200万元，用于该村的头酒文化馆、黄沙坑革命纪念馆建设以及红色文化资源挖掘、宣传。如今，昔日的偏远山村已成为声名远播的“网红村”。因成效显著，从化区工商业联合会（总商会）于2019年3月授予我校“光彩事业突出贡献奖”，充分肯定我校所做的贡献。

此次广州南洋理工职业学院捐出的100万元，除用于支持吕田镇新冠肺炎疫情防控工作外，也将用于该镇复工复产、革命老区建设。这既是学校为响应举国上下众志成城打赢防控新冠肺炎疫情阻击战所尽的绵薄之力，也是学校坚持公益办学的一贯做法。此外，自新冠肺炎疫情发生以来，南洋理工高度重视，快速行动，全力做好疫情防控相关工作，学校党委早前亦组织广大师生党员踊跃捐款了三万余元助力抗击新型肺炎疫情，并将持续到疫情结束，真正做到了爱心善举自上而下，公益价值观念融入到教书育人全过程。