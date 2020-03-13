开学第一课，这两所技校师生开启“云”端相聚

3月9日上午，广州高新教育集团旗下的两所学校，广东省高新技术高级技工学校和广州市高新医药与食品技工学校，以线上直播的方式，为两所技校师生带来了不一样的“开学第一课”。

3月9日上午，广州高新教育集团旗下的两所学校，广东省高新技术高级技工学校和广州市高新医药与食品技工学校，以线上直播的方式，为两所技校师生带来了不一样的“开学第一课”。

网上授课给学校教育开辟了新的领域和空间，对于老师和家长都是一次挑战。开学第一课上，张天培校长带来了一场《灾难中的成长教育》主题演讲，他对全体师生在疫情防控期间为学校所做的付出和努力给予了充分的肯定，特别感谢学校教职员工为武汉定点医院捐款捐物，为抗击疫情做出的贡献。

直播课堂中，张天培校长强调了三点内容。一是敬畏生命，珍爱生命。现今高校有的学生，熬夜打游戏、长时间刷手机、经常吃方便面，甚至做出伤害自己和他人身体的事情，这些都是轻视生命的行为。在这场疫情中，无论是患病逝去的生命还是为了拯救他人而牺牲的医护工作者，他们都在教会我们生命的可贵，在于不可重复。张天培呼吁广大师生应爱护自己，爱护他人，爱护世间万千物种的生命。二是在互联网时代，要有良好的思辨能力，懂得甄别是非真假，特别是在国家、人民历经灾难的时候，高校师生更应做到不造谣不盲从，不给社会制造恐慌和压力。三是师生明确自己的历史使命，做一个有责任有担当的人。教师以教书育人、为人师表、传道受业解惑、培养建设伟大祖国的人才为己任，在教学工作中，以师德规范为标准，严格要求自己，树立教师典型形象，发挥示范引领作用；学生则应明确自己学习的目标，确立为国家、为民族奋斗的志向，把个人前途和国家命运结合起来，承担起实现中华民族伟大复兴的崇高使命。要能沉下心来学习，并把所学用到实践中去，努力成长为对党和国家、对人民有所贡献的人。

直播现场，还连线了身在疫区无法返校的湖北籍老师吴兵，以及来自广东省高新技术高级技工学校18幼师4班的学生代表，他们皆表示，特殊时期更不能放松工作与学习，无论身在何处，将认真做好新学期工作（学习）计划，配合学校，与全体高新师生一起携手奋战，共度时艰。

据了解，自疫情发生后，广东省高新技术高级技工学校和广州市高新医药与食品技工学校结合各校具体情况，以“互联网+疫情防控”方式，实行全校师生“健康打卡”制，每日实时掌握全体师生的健康状况、所在城市、行踪动态等。