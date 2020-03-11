停课不停学，华师计算机学院开展本科网课教学

为了让学生在疫情期间离校不离教，停学不停课，最大限度减少疫情对本科教学的影响，在学校“开学不返校，网教不停学”的原则指导下，华南师范大学计算机学院本科教学班的网络课程从3月2日开始全线开课。

为了让学生在疫情期间离校不离教，停学不停课，最大限度减少疫情对本科教学的影响，在学校“开学不返校，网教不停学”的原则指导下，华南师范大学计算机学院本科教学班的网络课程从3月2日开始全线开课。

没有熟悉的三尺讲台，没有悠扬的上课铃声，但全院师生齐心协力，让知识的传递跨越了空间与距离。六十余名任课老师充分利用网络在线教育平台，克服各种困难，提前组织整理在线课程教学资源，按照本学期的教学计划开设了120多门网络课程，保证了网络授课工作的有序推进。

要保证网络授课的顺利开展，平台的选择是关键。学院鼓励老师们使用学校的砺儒云课堂,也允许老师们采用大家熟悉的教学平台，以便能快速适应疫情防控时期的网络在线教学工作。学者网是大家非常熟悉的教学科研平台，2000多门课程正在利用该平台进行课堂教学活动，涉及到1000多所高校。华南师范大学计算机学院许多老师近几年一直使用学者网课程平台进行教学辅助工作，可以高效率地管理教学资源，搭建师生互动平台，为网络教学提供了强大的技术支持。为了防止网络塞车，保证教学质量，老师们设计了多种课程平台和社交平台混合的教学模式，既有视频直播，又有MOOC平台+网上答疑，有的老师还提前录制了课程视频作为线上教学的补充，并准备了网络崩溃情况下的应急预案，保证了整体的教学效果。

为了保质保量地组织网络教学，学院对第一周上课的每一个老师提前一天进行一对一提醒，保证网上教学不空堂。上课期间，学院领导、教学管理人员和辅导员全程在线，随时准备处理突发情况，协助师生解决网络授课问题。在所有授课老师、上课学生的共同努力下，目前所有课堂均平稳有序地正常运转。

为了真实掌握网上教学情况，便于针对性改进，第一周网络授课结束之后，学院立即组织收集授课老师的上课体验和学生的学习反馈，有针对性地解决学生常见问题，帮助老师进一步完善网上教学模式，实现“网课不仅要开得起来，更要开得好”的教学目标。

不一样的春季，不一样的开学季。华南师范大学计算机学院的老师将继续努力开展优质的网课教学，和学生携手，共抗疫情，共同期待春暖花开。

计算机学院网课优秀教学案例1：

注：3月10日，《软件导刊》官网“行业动态”栏目转载了汤庸教授在学者网发布的《我的第一堂网课：实践“学者网课程平台+腾讯会议系统”模式》。（http://www.scholat.com/vpost.html?pid=140311）

我的第一堂网课：实践“学者网课程平台+腾讯会议系统”模式

汤庸

网课不停学，经过精心准备，今天顺利完成了本人第一堂在线教学。实践证明“学者网课程平台+腾讯会议系统”充分满足在线教学需要，且简单易操作。

实施方案：

1）本人2014年创建了《高级数据库技术》课程（www.scholat.com/course/ADB），6年来已教授过10多班级，500多学生。本次使用首先将本学期助教加入教师团队，创建新班级“2017级本科”，通知同学登录自己的学者网加入该班级课程空间。

2）课程讲授阶段选择成熟的在线工具完成（目前采用腾讯会议系统，腾讯课堂和QQ群课堂为备选）。

第一堂网课完成过程如下：

课前：通过学者网课程平台发布课件及教学相关通知（包括腾讯预定会议ID、密码及链接），同时转发到QQ群；通过课程平台“交互交流”功能了解同学能否正常参加学习。

课中:

1）2:15，开启腾讯会议室（“虚拟教室”），打开学者网课程空间（网站），课前交流。

2）2:30-3:30，正式讲课，关闭学生音频，讲授PPT，同时在聊天窗口使用文字交流。3:30-3:50，解除全部静音，音频交流讨论。讲授期间声音和文字通讯都很顺畅。

3）3:50-4:30，考虑到学生在家学习所处的环境可能会有多种情况，所以本次讲授时间控制在1小时内，然后通过QQ群和学者网课程平台在线互动。

课后：

1）在课程平台布置思考题和下次课程预习内容，通过课程平台进行课后同步和异步交流。

2）考勤记录腾讯会议系统显示人数（但不能证明身份真实性），学者网课程空间现场登录记录（实名制）

3）通过课程平台相关交互信息进行学习行为分析和预测初步研究。

心得：

1）“学者网课程平台”和“腾讯会议系统”都是社会化网络系统，无需下载和登录特殊软件，简单易用。

2）该班级同学都是学者网用户，2017年秋就开始使用学者网课程平台，大多数参加7-9门课程，对学者网及课程平台熟悉。

3）课程平台有教师团队功能，课程助教可以很方便地协助教学工作。

4）学者网课程网站是“基本”。学者网课程平台可以完成除在线讲授外几乎所有课程教学工作，同时能保留完整的教学资料和教学“痕迹”（包括课件、作业、答疑互动、考勤记录等学习行为，以往教过的班级及相关记录）。方便教师和管理部门进行教学管理、教学分析与教学评估等工作。

5）在线课堂软件只是讲授环节的过程性工具，正如教室一样，根据实际情况可以不同时间选择不同的工具（教室）。可进一步比较“腾讯课堂”、“QQ群课堂”和“腾讯会议系统”优缺点（包括软硬件条件需求等）。

课程背景：本人2002年开始讲授《高级数据库技术》，至今已为中山大学和华南师范大学一千多名本科生和研究生讲授。自2014年起开始应用学者网课程平台辅助教学，讲授10个多班级，500多本科生和研究生，积累丰富的教学资源和学生学习信息。

计算机学院网课优秀教学案例2：

《计算机网络》与《现代通信网概论》课程的在线教学

在防控新冠疫情的情况下，为响应教育部和广东教育厅“停课不停教、停课不停学”的号召，保证学校的教学进度和教学质量，计算机学院计算机网络系的《计算机网络》和《现代通信网概论》课程较好地利用教育信息化手段来支持网络教学的开展。

《计算机网络》是学院18级所有本科学生这个学期必修的大类课程。人数众多，共分为5个教学班。为了保质保量均衡的保障网上教学的进行，计算机网络课程组的5位任课老师（分别是张奇支、向学哲、王兴芳、王桂娟和唐华老师）做出了整体与独立相结合的网上教学。课程组在进行教学前进行了多次讨论，确定教学内容与进度，研讨在线教学方法。认真学习了相关教学平台的使用；并在开学前一周与学生建立好交流群并在班级范围内试了课，保障在分班进行的教学有充进行。课程组利用学校的砺儒云平台和学院的学者网、腾讯直播课堂、QQ群和微信群建立教学场所。课前充分准备好所讲内容，并将要讲述的课程内容及相关要求与资源提前放到砺儒云平台上，并在班级QQ群里提醒学生预习/复习哪些内容；并好设计直播课堂中的设问与讨论环节；课中在讲授内容同时，通过适当的互动（设问与讨论）提高同学们的参与度与专注度；课后布置适当的作业并在砺儒会与班级QQ群中进行交流互动。在第一周的教学后的调查中，同学们对计算机网络的上课情况反映热烈，支持程度高。在线教学是一个师生共同的课堂，需要双方的同心协力，既要学生的自学性，也需要老师不断的去唤起学生的注意力。

《现代通信网概论》是沈映珊老师开设的一门专业课，主要采用腾讯课堂直播和砺儒云教学平台上提供的工具与手段来进行在线教学。课前，将学习内容的资料与学习目标上传到砺儒云中，使学生能够了解教学内容。然后利用直播工具向学生讲解核心课程内容，其间，设置多次的提问与选择，让学生参与到教学过程中，同时启动平台中的讨论板块，对教学重点与难点进行讨论。同时，布置适当作业，使学生在课后能进行复习并且主动探究，完成作业。在对作业的设置上，使用了自动批改的方法，使学生在提交作业后就能第一时间获得正确答案，以及时纠正与巩固知识。同时，利用了learnTV的功能将早前随堂教学视频进行编辑上传，使学生可以在课后自选下载进行预习与复习，并且提供了直播课上知识点的扩展内容和资料，提供了多层次的作业题目（分为必做与自选），为学生进行个性化学习提供了功能。课程充分利用教学平台来提供各种资料和工具，可开展多种形式的教学活动。学生反馈，从课堂上能获得与面对面课堂相同的甚至更好的教学感觉。