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岭南巾帼翰墨 实不让须眉

2020-03-09 10:35 来源：南方网 黎向群
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图为谈月色《花卉蔬果图》册页

　　在古代男权的社会里,女子深于闺房,足不逾府门,不能像男子一样,享有读书、工作、社交等权利,她们在社会和家庭是没有地位的。民国以来,北大首开风气,妇女可入学堂、读大学、出国留学……地位逐步提高。到了现当,妇女能顶半边天,女子书画艺术受到广泛的关注和重视。

　　自唐代以来,岭南女子多才多艺,能擅诗词歌赋、书画篆刻者不乏其人,大都与当地社会、经济、文化、教育有着密切的关系。

　　最早的女书家是唐代的卢眉娘(791—?)。据《广东通志》载,唐顺宗永贞年间,南海贡女子卢眉娘,年方十四,以其眉如线且长,故名。眉娘幼聪慧巧,能以一尺绢上绣《灵宝经》八卷,字大不如粟粒,更善作飞仙盖。顺宗令留于宫中,号为“神姑”。

　　明末名妓张乔(1615—1633),更是以诗书画三绝名世。与名士陈子壮、黎遂球等同游,参与南园诗社雅集。

　　清代以来,珠三角的南海、番禺、顺德等地社会经济发达,重视文化教育,以家族书画传承为主要特点。开明的家庭,让女子知书达礼、读书写字、诗词歌赋、翰墨丹青。像王隼之女王瑶湘、黎简之女黎琼、谢兰生之女谢婉、吴荣光之女吴尚憙、张维屏之女张秀端、朱次琦之女朱美瑶、居巢之女居庆,邓承修之女邓梦湘,陶邵学之姐陶馀等都是丹青高手。

　　到了民国,虽然以学堂和出国留学为教育模式,但仍保持着传统的家教方式,并涌现了一批著名的书画家。像康有为的女儿康同璧、高奇峰弟子张坤仪、冯师韩的女儿冯文凤、江孔殷的弟子冼玉清,都是著名书画家,各有所成。尤其是廖仲恺的夫人何香凝,是近代著名的女政治家、妇女运动的领袖,能诗善书画,出国学习绘画,以画虎和松、梅见长,曾担任中国美术家协会主席。伍德彝的从孙伍佩荣,继承家族画风,又从高剑父学画,揣摩爬梳,潜心创作,作品获得比利时万国博览会金牌奖。熊璧双、熊耀双、熊佩双三姊妹,是中国女子画会早期会员,上世纪30年代在上海举办三姊妹画展,轰动上海滩。

　　在近现代女书法家中,谈月色是一位经历很特别的女性。她是个出家人,既不是书画世家,也没有出国留学,还俗后专注诗书画印,为 “瘦金体”入印的第一人,有“梅王”和“现代第一女印人” 之称。

　　谈月色(1891—1976),原名古溶,改名溶溶,后又更名月色,晚号珠江老人。顺德人。生前为南社社员、江苏省文史研究馆馆员。著有《月色诗集》《月色印本》《茶四妙亭印草》《中国梅花发展史》等。还协助其丈夫蔡守《画玺录》《缪篆分韵》《印雅》等书的编纂工作。

　　谈月色出生于知识分子家庭,出生时辰与父母相冲,弱龄被送入广州檀度庵为尼,从耀均师父研习书画,1922年与蔡守结婚还俗。1936年秋,随夫移居金陵(今南京),又得到陈达夫、李铁夫、黄宾虹以及王福厂诸师教授书画。擅长梅花、蔬果,仿宋元明清画法,所作梅花深得黄宾虹“三笔七墨”真传,吸收了吴昌硕和扬州画派的意趣,气格高古。著名诗人关赓麟、段拭甚至将她与宋代诗人、画梅名家杨元咎、林逋相提并论。

　　谈月色书法禇遂良、柳公权和宋徽宗瘦金体,青年时期,以柳公权和禇遂良楷书为根柢,中年以后,专攻宋徽宗的瘦金体,结体秀美端庄,用笔讲究使转提按,笔画瘦劲刚健,铁划银钩,潇洒俊逸。

　　无聊斋藏其《花卉蔬果图》款题:“一片绿涛云五色,更疑岩电起扶桑。谈月色”,钤:“月色画课”、“谈月色钵”白文印各一枚、“月色白下卖画买书” 朱文印一枚。“白下”,即谈氏所居住在南京白下区。此册页应是谈氏40岁左右所作的一件临创小品,既拟恽南田法,又有个人的艺术意趣。画面由菊花、枇杷、马蹄、春笋等构成,构图简洁,用笔细腻,设色素雅,描绘的花果,栩栩如生,意趣盎然,颇得恽氏没骨花卉清逸淡雅之韵。从题字来看,用笔到结体源于褚遂良,已掺入瘦金书笔意了,体貌瘦长而舒展,风神潇洒,宛若仙风道骨。

　　巾帼不让须眉。广东的女子书画家何香凝、康同璧、冯文凤、谈月色、熊氏三姊妹、伍佩荣、张坤仪、冼玉清的书画艺术在北京、上海、江苏一带以及港澳地区乃至国外产生影响,在中国书法美术史上占有重要的地位。本土书画界对她们并未加以足够的重视。尤其熊氏三姊妹绘画艺术在广东的美术史未曾提及,确有遗珠之憾。

编辑： 罗予岐

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