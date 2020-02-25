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黎向群庚子新春新作选登

2020-02-25 11:18 来源：南方网
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　　题记：

　　今之仍在疫情防控间，响应政府“不外出、不串门、不扎堆、不聚餐”之召，宅兹陋室， 读书写作，寄情于翰墨，只在乎临创之间，积稿若干，贻笑方家。

　　作者简介

　　黎向群，现任广东文艺职业学院书法史副研究员、学术委员会委员，广东省教育厅语言文字工作指导服务组书法教育专家，广东第二师范学院书法教育研究所特聘研究员，华南师范大学艺术产业中心特聘研究员，中国书法家协会会员、广东省书法评论家协会副主席、广东省书法家协会理事兼篆刻委员、岭南印社副社长兼专家库成员、教育部中国书画等级考试广东专家委员会委员、广东省国际文化交流中心理事。著有《岭南历代书法名家》《岭南篆刻》《小闲字课》等。书学论文九十多篇发表于《中国书法》《书法丛刊》《书法》《西泠艺丛》《美术学报》《书画世界》《安徽理工大学学报》（社科版）《广东教育》《岭南文史》《琼台学刊》《东莞书画》《书法报》《书法导报》《深圳特区报》《海南日报》《新快报》《信息时报》《南方工报》等报刊。《新快报》收藏周刊“向群品书”、《信息时报》艺术周刊“广东书人品鉴录”专栏评论家。多篇论文被《人大报刊复印资料》转载。书学成果（2010―2013）荣获全国第四届“康有为奖”理论奖。2019年获首届中国印学奖“颂契成果奖”。书法作品入选全国省市书法展和全国书法名家双年展，1988年获广州地区大学生书法比赛一等奖，2001年，获广东省首届中青年书法作品展优秀作品奖。曾担任广东首届临书展、青年书法篆刻作品展和第一、二、三届国际岭南印学学术研讨会论文评委。

　　作品选登：

《逆行者》隶书

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编辑： 罗予岐

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