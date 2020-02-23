尚德机构推出在线学习全方案和多项福利举措

为助力“停工不停学”，满足抗疫期间不断增长的学习需求，尚德机构开设了多场跨行业直播宣讲会，为地产、物流、互联网+等企业提供在线学习全解决方案。

为助力“停工不停学”，满足抗疫期间不断增长的学习需求，尚德机构开设了多场跨行业直播宣讲会，为地产、物流、互联网+等企业提供在线学习全解决方案。近日，尚德机构宣布与武汉同创集团合作，面向其旗下员工免费提供130个职场主题公开课，提升员工自身实力。

武汉同创集团领导认为疫情期间也是员工修炼内功的大好时机，于是携手尚德机构共同推出企业大学课程，旗下员工可免费学习多达130个主题公开课，以提升自身素质能力。这些课程涉及从office办公软件操作技能，职场中的沟通技巧和业务综合增值提升方法，到理财、管理晋升技巧与工具等内容。尚德机构有关负责人表示：“抗疫期间，尚德机构不仅要发挥自身互联网教育优势为广大学员提供更多课程福利，还要关注学员学习需求的转变，为他们提供最优学习方案。”

除了提供免费课程，尚德机构未来还将与武汉同创集团携手开办行业沙龙、专场招聘会等，并为武汉同创集团员工提供学历提升折扣福利。武汉同创集团负责人肯定了尚德机构职场课程对旗下员工综合素质提升的效果，同时表示期望未来在更多地区与尚德机构开展更深入的合作。

此外，由于就业形势严峻，不少学员希望通过学历提升增强自身职场竞争力；从尚德机构学员报考情况看，今年上半年自考报考学员中在职学员比例就有所上升。

为助力学员为上半年自考提前做好准备，尚德机构近期推出了自考新班型“尚进关爱保障班”。学员报班不仅能体验AI智能学习，考前AI估分和冲刺辅导，还能额外享有两个尚德精品plus课程，助力学员实现学历和职场竞争力的双提升。赠送课程的内容包含人力四级、英语和职场技能等热门模块，学员可按需选择。此外，该班型还推出“关爱保障模块”，向学员免费提供与父母两人同行的免费体检孝心体验券，让学员在努力学习的同时，关爱自身及家人的身体健康。

为进一步保障学员在抗疫期间的心理健康，尚德机构携手倡导“全民读书”先行者的樊登读书，学员报班即可免费领取14天樊登读书卡，涵盖音频、视频、图文等多种阅读模式。其中，既有名师解读精华、大咖荐书团，还可以免费畅听230多本好书精讲。本次读书卡还特别推出“点亮生活，指引工作”模块，涵盖事业、心灵、家庭等多个领域，以读书的方式守护学员心理健康。