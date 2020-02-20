华南理工大学多项暖心资助与学生共克时艰

新冠肺炎疫情发生后，华南理工开展多项暖心资助与学生共克时艰，对假期留校学生加强关怀，提供一次性口罩，组织辅导员、学生党员、学生干部给按照规定隔离观察的学生送饭、补给生活用品。

南方网讯(记者/柯丹洁 通讯员/陈动)发补助、送流量......新冠肺炎疫情发生后，华南理工开展多项暖心资助与学生共克时艰，对假期留校学生加强关怀，提供一次性口罩，组织辅导员、学生党员、学生干部给按照规定隔离观察的学生送饭、补给生活用品。

制定防控方案

疫情防控期间，学校学生资助部门按照统一要求，快速摸排，精准掌握疫情防控重点地区家庭经济困难学生分布情况，精准掌握疫情防控重点地区家庭经济困难学生在校内各学院、各年级、各班级分布情况，精准掌握经济困难学生家庭成员信息及健康状况等。

学校第一时间制定了防控方案，牢固树立全校“一盘棋”思想，设立防疫宣传联络岗、在线教学联络岗、心理健康咨询联络岗、就业联络服务岗等学生线上勤工助学岗位，还利用“华南理工学生资助”微信公众号推送多条疫情防控信息，及时传递正能量，及时掌握家庭经济困难学生动态，让家庭经济困难学生消除忧虑，身心健康。

开展暖心资助

华南理工大学开展多项暖心资助，对假期留校学生加强关怀，提供一次性口罩，组织辅导员、学生党员、学生干部给按照规定隔离观察的学生送饭、补给生活用品。

学校及时通过“华南理工学生资助”微信公众号发布疫情专项补助申领通知，对家人或本人确诊或诊断为疑似病例的学生、建档立卡户家庭学生、特困救助供养学生、所有湖北籍家庭经济困难建档学生及部分因疫情造成家庭经济损失的家庭经济困难学生等529人，按照3000元/人至1000元/人不等的资助标准发放资助资金59.2万元。

面对即将开始的线上教学，华南理工大学学生资助部门联系联通、电信、移动三大运营商为超过2000名来自偏远地区家庭或无WiFi家庭学生免费赠送每人30—100GB不等的“暖心”流量。

部署新学期资助工作

学校贯彻落实教育部相关文件，协调财务部门将如期发放3013名本科生2019学年国家助学金等各类奖助学金。积极跟经办银行联系，为因受疫情影响不能正常还本付息的学生合理延后还款期限，同时启动还款救助机制，为失去还款能力的毕业生偿还贷款本息。

学校还面向家庭经济困难学生开展公共卫生事件应急救护培训，加强安全教育、责任教育及感恩教育力度。