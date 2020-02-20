南沙一中：“停课不停学”教学生更自律

一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了原有的节奏，这对南沙一中高三一班的杨洁浩来说，是一个不小的挑战，不到半年就要高考了，疫情隔离了他和同学们面对面相互鼓劲的学习日常，“停课不停学”成为了新的学习状态。

南方网讯（记者/赵刚）一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了原有的节奏，这对南沙一中高三一班的杨洁浩来说，是一个不小的挑战，不到半年就要高考了，疫情隔离了他和同学们面对面相互鼓劲的学习日常，“停课不停学”成为了新的学习状态。

（南沙一中的高三学子通过科大讯飞智学网在家学习）

早在1月27日，教育部就发布了《关于2020年春季学期延期开学的通知》，提倡学校利用网络平台“停课不停教、不停学”，杨洁浩所在的南沙一中从2月10日开始就恢复了高三年级的教学，对他而言，“跟上学习进度很重要”，二月底结束第一轮复习，三月就要进行高考第一次模拟考试。

2月12日，杨洁浩早上6点就起床了，6点20分到6点50分打开讯飞E听说软件练习英语口语，朗读、故事复述、角色扮演，通过模拟考试场景的题目进行专题训练；6点50分到7点20分背诵语文，古诗和名人名言都要了然于心；吃过早饭，穿上校服，8点之前正襟危坐在书桌前，等待李颖欣老师的语文课。

通过智学网的系统，李颖欣早已备好了这一天的讲课主题——关于新型冠状病毒肺炎疫情的语言应用题。“如果病人去医院看病，没有床位，应该写一个什么样的标语提醒他们？”“如果居民进出小区没有戴口罩，提示标语应该怎么写？”

（第一次使用智学网上直播课，语文老师活用新冠肺炎疫情的标语作为备课材料）

李颖欣列出网上形形色色的标语来启发学生，有正面例子，也不乏反面案例，并出题给学生从高考百日倒计时的角度练习宣传标语的写作。陈维扬同学写的“十年磨剑亮今朝，百日竞渡战高考”、庄婉瑜写同学的“以年华作笔，以汗水为墨，以自觉、自律、自信为舟，扬帆起航，战胜高考！”都让她印象深刻，这些作业学生们全部通过拍照上传到智学网作业平台给老师线上批改。

这是李颖欣从教3年以来第一次通过网络在同一时间给近400名学生上的一堂大课，“效果超出预期”，她说，平时给学生上课一个班就40人，这次一下子扩容10倍，而且不是面对面，最开始比较紧张，效果却让她满意。和面对面的课堂不同，她的方法论是：讲课的PPT画面要图文并茂，讲练结合，点评和过渡保持相对快的节奏，布置给学生的练习题回复内容尽量简短，控制在20-50个字之间，通过这些办法持续吸引学生的注意力。

早在三年前，南沙一中的师生就开始使用智学网，而这次疫情，对师生来说都是一次全面深化使用网络教与学的特训，“学生拍照上传答案、老师根据学生共性知识弱点录制微课、同时可以‘容纳’数百乃至过千学生听同一节课”，在李颖欣看来，这次网络课堂实践对她今后使用人工智能工具进行教学颇具启发。

而对于杨洁浩来说，网课除了帮助他跟上高考节奏，另一项重要的收获是重新刻意练习了“自律”。

和寒假春节期间相对“放羊”的时光不同，从2月10日开始，他每天8点之前必穿好校服坐在书桌前等待上课。“要尊重老师，总不能一边吃早餐一边听老师讲课吧”，杨洁浩说，老师们为了备课花了比平时更多的时间，“教生物的张培君老师为了给同学们讲课要蹭邻居的wifi，直接把桌子搬到窗台边；教数学的张燕老师家里无法进行图形和公式板书，干脆跑回学校上直播课；不少老师为了备课找资料费尽心思，因为不少材料都在学校”，而通过这种与平时不一样的学习方式，杨洁浩说，他的自律能力提升了。

南沙一中对激励学生更加自律这根弦从未放松。上周末高三年级开了一次全体级会，家长、学生、班主任都一起听，陈宏锋副校长和他团队的同事们更是煞费苦心，通过制作活泼生动的PPT来激发学生自律精神，其中不乏引经据典，比如引用罗斯福的名言“有一种品质，可以使一个人从碌碌无为的平庸之辈脱颖而出。这个品质不是天资，不是教育，也不是智商，而是自律”；不乏动之以情，比如引用新京报的报道“高三学霸寒冬中五点半起床蹭网上课”；更不乏生猛逗逼，比如把生物老师张培君蹭邻居wifi开课的“段子”编辑成表情包。

陈宏锋表示，在当前“停课不停学”的新常态下，南沙一中高三年级通过智学网完成了几项重要的工作——第一是引导学生按照高考备考的要求来进行复习，第二是找出同学们共同的问题进行点评，第三是通过连接麦克风进行在线答疑。

一方面是学校坚定执行“停课不停学”，另一方面，南沙区的相关领导对此也深表关切。2月12日，南沙区副区长孙勇、南沙区教育局副局长李彤、南沙区教育发展中心主任胡志桥一行来到南沙一中视察“停课不停学”的实施新效果，南沙一中校长邓斌、副校长陈宏锋进行相关情况介绍，看完当天上午高三年级的语文和物理直播课后，孙勇表示直播课的效果比预期要好，他鼓励学校加强在线教育的师生互动性。

（2月12日，南沙区副区长孙勇带队视察南沙一中的直播课堂）

（2月12日，南沙区副区长孙勇带队视察南沙一中的直播课堂）

据了解，目前科大讯飞在南沙区已经建成超过200个智慧课堂，覆盖过万师生。而放眼整个粤港澳大湾区，科大讯飞的智慧教育产品已在广州、深圳、佛山等10个城市约1500所学校全面铺开应用，服务近40万名师生。这次疫情期间，科大讯飞根据不同区域需要打造的“停课不停学”方案至今已在全国包括湖北省在内的19个省31个区域被使用。

（科大讯飞“停课不停学”解决方案帮助师生解决课前、课中、课后不同教学环节的关键问题）