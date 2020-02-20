尚德机构提供上百节课程上线“学习强国”

成人教育公司尚德机构提供的三大类113节课程正式上线“学习强国”APP，供人们免费学习。

2月18日，成人教育公司尚德机构提供的三大类113节课程正式上线“学习强国”APP，供人们免费学习。这是尚德机构为抗击疫情继向武汉提供500万现金和向受疫情影响的人群免费提供价值1500万元在线教育培训课程、为“新华云上学”在线课堂免费提供在线课程之后做出新的努力和贡献。

据了解，此次尚德机构在“学习强国”教育频道上线的“尚德课堂”专题首批课程涉及考研考试、自学考试、考级考证三大类，总计113节。感兴趣者只要登陆“学习强国”APP，进入教育频道的“大课堂”栏目，点击“尚德课堂”专题，就可免费进行学习。

尚德机构自2014年从线下培训全面转型互联网教育后，率先建立起国内领先的在线直播学习模式；之后，又抓住移动端、大数据和人工智能崛起的契机，在探索技术为教育赋能方面取得累累硕果。目前，机构已建立起完整的学历和职业教育培训体系，其中，自考助学及学历培训项目从专科、本科已延伸至研究生阶段。在专业方面，目前自考助学已涉及英语、汉语言文学、行政管理、法律、学前教育、会计等18个专业；研究生项目涉及公共管理硕士、工程管理硕士、工商管理硕士等专业。在职业证书培训方面，目前已涉及人力资源师、财务会计、教师资格证、资产评估师、建造师、证券从业资格、期货从业资格、导游、演出经纪人、房地产经纪人、普通话考试等诸多项目。此外，尚德机构还推出了通识博雅类小课以及职场辅助、生活服务类课程等。为满足成人学员不断增长的学习需求，尚德机构的培训项目仍在不断延伸。

除了此次为“学习强国”提供免费课程，此前尚德机构还承诺为四川和青海贫困地区的19个县（市）分批次免费提供价值2000万元的教师资格证考前培训课程，助力脱贫攻坚。目前，该项目已让当地的1090名乡村辅导员受益。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情出现后，尚德机构又向武汉捐助了500万现金，并向奋战在全国抗击疫情第一线的医护人员、工作人员及其家属、湖北籍成人学员、因疫情原因无法返回工作岗位需要居家隔离观察的用户以及新型冠状病毒感染者或疑似感染者等特殊群体，免费提供了价值1500万元的在线教育培训课程。日前，尚德机构还与央媒推出的“新华云上学”在线课堂携手，为其提供包括学历教育、职业资格证书和通识教育在内的三大类176门课程，供人们免费学习，为抗击疫情继续做出自己的努力和贡献。