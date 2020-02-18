商汤科技护航深圳百校中小学，AI基础教育普及不“掉线”

2020年2月17日——受疫情影响,对于广大师生来说,如何在有效防控疫情的前提下确保教学工作正常开展成了首要考虑的大事。全球领先的人工智能平台公司商汤科技为各省市百区千校的师生制定“AI基础教育涨知识在线学习”解决方案,包含AI科普视频、AI教师培训视频与直播、商汤泰坦公开课,目前已在深圳南山教育在线、罗湖网上在线教学资源平台、龙华云校名师课堂开放播出,以及Sense Study AI实验平台、第二届国际中学生人工智能交流展示会、在线远程教学产品解决方案等产品和服务。该解决方案面向有需求的中小学免费提供,确保正式开学后,在不额外增加学生学业负担基础上,科普AI前沿知识,进一步提高师生AI认知水平。

商汤科技教育事业部总经理戴娟表示:“在疫情防控这场战‘疫’中,AI技术在大数据防控、病情筛查、诊断等方面都发挥出了作用,这说明AI已成为社会发展的全新生产力。因此,商汤希望在疫情期间给广大师生提供更便利的优质教育资源,在中小学生心中埋下一粒种子,学习AI知识,具备AI思维,发现社会和生活当中的问题,并利用AI等技术解决问题,认知未来,造福人类。“

为学生学习护航,学AI、玩AI

推动学生对AI知识的学习,兴趣激发是第一要素。商汤科技教育团队以实际生活中接触到的AI为切入点,推出AI科普视频,系统、全面地让学生理解AI,深入浅出、寓教于乐地讲解AI的相关知识,包括什么是AI、AI的前世今生、从机器中学习、什么是机器人等具有科普性和趣味性的课程内容。除了深圳南山教育在线、罗湖网上在线教学资源平台、龙华云校名师课堂,该系列目前还在中央广播电视总台央视频、中国青年科技教师辅导协会科技学堂、山东教师教育网、江苏智慧教育云平台、网络名师工作室、济南市基础教育资源数字公共服务平台、淄博市教育资源公共服务平台、三亚市基础教育公共服务平台、哔哩哔哩等平台开放播出。

AI科普系列之什么是AR视频截图

商汤科技还面向有需求的学生和老师开放SenseStudy AI实验平台资源,让学生不仅紧密贴合AI的理论知识教学,还能在实践中体验AI编程的乐趣,推动全民学编程、玩AI。此外,商汤科技还联合合作伙伴为教师教学和学生学习保驾护航,共同打造集“平台、内容、工具”于一体的在线远程教学产品解决方案,面向教师提供远程教学和课后作业辅导服务,助力学校实现停课不停教;同时面向学生提供课程同步资源和自主学习服务,助力学生实现停课不停学。

SenseStudy AI实验课程“噜噜历险记”课程界面截图

为教师教学护航,保障在线教学“不走样”

AI教育的普及离不开每一位AI教师的参与。疫情期间,一线的AI教师团队同样可以“停课不停学”。依托于各省市教育资源云平台,有需求的教师可通过视频点播的方式进行在线学习,从AI启蒙小学教师培训课程、AI入门初中课程到AI基础高中课程,系统性地了解AI技术发展、应用现状以及算法、模型等相关知识,对AI有更深入的认知。

不仅如此,商汤科技还开放“商汤泰坦公开课”演讲视频,“商汤泰坦公开课”是面向高校AI相关专业师生学者的知识分享及学术交流平台,AI教师足不出户便可接触奋战在AI产业一线的技术大神,学习当下最新的研究进展,共同探讨产业前沿问题。同时,商汤科技还将提供AI教师培训视频直播服务,供有培训需求的各地教师团队在线直播学习、互动答疑、分组课程设计与分享,并且在线上完成考试测评与结业分享,以满足疫情期间AI教师培训和教务工作的多种需求。

此外,由商汤科技承办的第二届国际中学生人工智能交流展示会将于2020年7月在上海举办,本次活动将面向国际青少年开展人工智能科技创新项目评比和科技人才培养,发掘全球具有发展潜力的中学生科创项目,培养优秀的国内外中学生, 推动人工智能基础教育的发展。疫情期间,商汤将面向中小学教师和学生开放国际中学生人工智能交流展示会入口,鼓励有实力、有兴趣、敢尝试的中小学生报名参加活动,并在此期间,提供必要的在线报名和科创项目相关指导,一起探索AI世界。

第二届国际中学生人工智能交流展示会报名网址 http://2nd.aiedudata.cn

2019-2020学年第一学期,深圳、上海、青岛、晋中、香港、澳门、成都等11所城市的249所中小学约14万名学生迎来了商汤科技AI基础教育课程。2020年的新学期即将到来,商汤科技极响应教育部“停课不停教、不停学”的号召,提供丰富多彩的优质教学内容、编程教学实验、科创项目、在线远程教学产品解决方案等服务和产品,希望更多学生可以通过在线学习的方式学习AI基础知识,从小培养AI思维,从基础抓起,从源头做起,为AI时代做好准备。疫情的阴霾还未消散,春寒料峭中,我们携手共进,静待春暖花开。

关于商汤科技

作为全球领先的人工智能平台公司,商汤科技SenseTime是中国科技部指定的第一个“智能视觉”国家新一代人工智能开放创新平台。同时,商汤科技也是全球总融资额及估值最高的人工智能创新企业。

商汤科技以“坚持原创,让AI引领人类进步”为使命和愿景。公司自主研发并建立了全球顶级的深度学习平台和超算中心,推出了一系列领先的人工智能技术,包括:人脸识别、图像识别、文本识别、医疗影像识别、视频分析、无人驾驶和遥感等。商汤科技已成为亚洲最大的AI算法提供商。

商汤科技在多个垂直领域的市场占有率位居首位,业务涵盖智能手机、互联网娱乐、汽车、智慧城市、以及教育、医疗、零售、广告、金融、地产等多个行业。目前,商汤科技已与国内外700多家世界知名的企业和机构建立合作,包括本田、SNOW、阿里巴巴、苏宁、中国移动、OPPO、vivo、小米、微博、万科、融创等。

商汤科技现已在香港、上海、北京、深圳、成都、杭州、京都、东京、新加坡设立办公室。更多信息,请访问商汤科技网站、微信、微博和领英。