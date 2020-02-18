中大新华校友讲述援鄂故事

日前，中山大学新华学院护理学院护理学专业10余名校友援鄂一线，用生命守护生命，用专业、医魂、大爱、奉献的精神奔赴抗疫一线，勇做最美逆行者。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/刘英、安娜）疫情虽无情，但人间有大爱。日前，中山大学新华学院护理学院护理学专业10余名校友援鄂一线，用生命守护生命，用专业、医魂、大爱、奉献的精神奔赴抗疫一线，勇做最美逆行者。其中，06级校友叶珈琳（中山大学附属第一医院女护士），10级校友杨万栋（佛山市第二人民医院男护士），13级校友莫思晴（中山大学孙逸仙纪念医院重症医学科二区女护士）、林志远（中山大学肿瘤防治中心手术麻醉科男护士），14级校友陈国豪（南方医科大学南方医院惠侨医疗中心全科医疗综合病区男护士）讲述着他们的故事。

莫思晴：用生命守护生命，我是一名白衣战士！

除夕之夜，当万家团圆吃年夜饭时，广东的一批白衣天使却紧急整理行囊，逆向而行，支援湖北省疫情救治工作。其中，中山大学孙逸仙纪念医院重症医学科二区的莫思晴、我校护理学专业13级校友，作为批广东省援助湖北医疗队队员从广州出征前往湖北武汉。进驻武汉汉口医院支援。

“用生命守护生命，我是一名白衣战士！”出行前的她为自己鼓劲。

中山大学孙逸仙纪念医院赴武汉医疗队队员合照（左一为校友莫思晴）

陈国豪：我没有温柔，唯独有这点英勇

1月30日，护理学专业14级校友陈国豪发出了这样一条朋友圈“我没有温柔，唯独有这点英勇”。2017年，他通过面试进入广东省人民医院实习，实习结束后于南方医科大学南方医院惠侨医疗中心（全科医疗综合病区）工作至今，并取得护师资格证书。

他性格开朗、热爱运动、兴趣广泛、乐观向上，在工作中兢兢业业。于2020年1月25日入编第一批广东省援汉疫情防控医疗队，前往武汉市汉口医院支援，以他的英勇与千千万万医疗工作者们冲在抗“疫”一线。

1月30日，陈国豪的朋友圈语录“我没有温柔 唯独有这点英勇”

林志远：做新生女儿的最棒爸爸！

林志远是中山大学肿瘤防治中心手术麻醉科护士，也是护理专业13级校友。2月7日，他作为中肿首批医疗队的16名队员之一出征武汉，进驻武汉协和医院西院区重症医学科。

“武汉还有很多跟我们一样的家庭，他们面临着很大的困难，身为一名医务人员，我觉得有能力去帮助他们，我会尽我所能。”平日里腼腆的林志远，在说这些话的时候却异常坚定。

林志远的女儿刚出生两个月，带着对女儿的千万种牵挂和不舍，他竭尽全力去尽到一名医务人员的义务，冲锋陷阵，加入这场战“疫”。他的妻子也是一名护士，非常支持他去武汉。“家里有我，你要加油！我和女儿等你回来，你是最棒的爸爸！”这是妻子给林志远的微信留言。

“林志远是个爱干活，话却不多的孩子。”肿瘤手术麻醉科刘艳玲护士长这样说，他技术能力强，任劳任怨，有担当，从不计较个人得失。“送行那天我帮他收拾行李，他说他这么大个人都没出过远门，很少有机会坐飞机。”刘护士长这么说，这个朴实的90后，心里只有工作。在中大新华老师们的眼里，林志远踏实，肯干，有团队合作精神。

叶珈琳：为能加入援鄂抗疫医疗队深感荣耀

叶珈琳，中山大学附属第一医院护士，也是中大新华护理专业06级校友。在她抵达武汉援助的第三天，她先生也提交了支援疫区的申请，但是考虑到家里孩子较小没人照顾，并未获批。她说，作为一名中山医人、中大新华护理学子，面对疫情，应该义无反顾、挺身而出，她为能加入援鄂抗疫医疗队深感荣耀。

提起她，中山大学新华学院护理学院执行院长王秀岚自豪地说：“叶珈琳是一个业务能力、专业水平、思想水平都堪称优秀的毕业生，曾被所在单位中大附一派回中大新华护理学院进行临床实操课程教学。她是中大新华护理学子成长成才成为人师的典型代表”。

叶珈琳在结束一天繁重工作后发给王秀岚教授的消息

杨万栋：我与母校携手同心，共克疫情

杨万栋，佛山市第二人民医院护士，也是中大新华护理专业10级校友，目前也奋战在武汉抗击疫情的一线。在校期间他曾代表学校参加第一届广东大中专预防医学技能竞赛决赛并荣获卫生实践技能一等奖，多次受邀返校为在校学生作分享。

他对母校感情深厚，他说：“穿上厚重防护服的那一刻，我把中大新华的名字写在防护服后背上，与母校携手同心，共克疫情。”

来自母校的嘱托与牵挂：

南方长大的孩子，虽不惧严寒，但谨记保暖

我们前面列举的护理学专业毕业生仅是奋战在抗击疫情一线所有中大新华学子的“缩影”，还有更多的护理学专业学子一直在自己的岗位上默默地付出和行动着，在祖国和人民最需要的时候义无反顾、奔赴前线、负重前行。他们是白衣天使更是白衣战士。

近日，一线抗击疫情工作已经到了最吃劲的时刻，寒潮却突然来袭，武汉一夜白雪皑皑。“都是广东长大的孩子这刺骨的冰冷挨得住吗？”凌晨的窗外凌冽的寒风呼呼地吹着，中山大学新华学院执行院长王秀岚教授的心却始终紧紧牵挂着万里之外的学生们。她着急网购姜汁红糖、珊瑚绒睡衣、暖宝宝……，快递给战“疫”一线的毕业生，却屡屡遭遇送货延迟或者干脆断货，她心焦不已。

2月16日早上，在又一次下单失败之后。她在中大新华应急工作微信群（学校在疫情发生后即刻成立的由学校领导、各二级单位负责人组成的线上工作群）中发布了这样一条求助消息“哪个部门有留在武汉的老师？能否帮忙在本地买御寒用品送到医护人员驻地？购物费用和交通费用我们出。快递现在要延误很久。”

消息一经发生，在群中引发了热议，纷纷发动有关人脉一起想办法。

几分钟后，来自会计学院的院长刘运国教授来解了她的燃眉之急。刘运国教授拜托自己在武汉工作的同学陈先生，即刻给这些孩子们送去一批御寒物资。

外国语学院李文蓓老师得知后，为一线校友们的无畏英勇深深感动，也为一线的校友们寄去一批物资。

“虽然，他们可能已经带了一些御寒物资，当地政府和驻地医院也给了他们最大的帮助和最周全的考虑。但是，我就是放心不下，因为他们就像是我的孩子。孩子在外，母亲总是担心他们吃不饱、穿不暖，尤其是在现在这个特殊时刻，更加担忧他们的身体健康。我们想做更多，唯有这样做，才能有所安慰。”王秀岚动情地说。

“远在武汉抗疫的同学们：母校为你们骄傲，你们不顾个人安危，在国家和人民最需要你们的时刻，以生命守护生命的英勇事迹、心系天下生灵的宏愿大志，是对中大新华立德树人教育理念、医者仁心人文精神的有力诠释和传承。这次集体设法送温暖，证明了母校与毕业生间的爱心之桥、育人之桥是历久弥坚，母校与学子们始终心与心相连、命与命与共。”王庭槐校长感动地说。

“希望同学们收到母校的御寒物资后，赶快用起来，以一个身体健康的医务战士的精神面貌，去更好地守护病患的生命与健康，为党和国家作出更多的贡献。在武汉抗“疫”一线的同学们，生命的意义和价值、教育的意义和价值，在你们的身上得到了最好的诠释，中山大学新华学院全体师生和你们的家人期待你们健健康康的归来。”周云书记给远方的孩子送去温暖祝福。