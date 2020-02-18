用“心”战“疫” ，他们成为助人者的守护者

“你保护世界，我保护你！”在抗击新冠肺炎疫情期间，这句台词成了许许多多普通人的选择，他们自发为一线抗“疫”人员提供着各种支持和服务，成为战“疫”的强大后援。在这支后援“大军”中，也有着北师港浸大人的身影。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/陈晓虹）“你保护世界，我保护你！”在抗击新冠肺炎疫情期间，这句台词成了许许多多普通人的选择，他们自发为一线抗“疫”人员提供着各种支持和服务，成为战“疫”的强大后援。在这支后援“大军”中，也有着北师港浸大人的身影。

早于1月22日，北师港浸大社会工作与社会行政专业（简称SWSA）老师黄匡忠教授已通过无国界社工公众号，发布了《社会工作者如何回应新型冠状病毒倡议书》，倡议社工个人与团体共同抗击疫情。

SWSA 2011届毕业生周甜是无国界社工湖北代表处的督导，她在春节前也已经行动起来了。1月23日，周甜加入了“NCP生命支援网络”线上志愿服务项目，成为前期的骨干成员之一。项目为武汉及周边居家隔离的患者和家属提供医疗咨询和心理疏导关怀服务。从那天起，周甜的压力与工作量与日俱增，同时，越来越多的志同道合的师友和她走到了一起，大家拧成了一股绳。

培训和分享，给一线人员以“武装”

面对这场巨大的灾难，危机介入知识对于志愿者来说显得尤为有价值。1月25日，黄匡忠教授、周甜和无国界社工同事励娜等为武汉社会工作联合会医护人员支持行动的志愿者开展了危机介入线上培训；1月29日，又为武汉社区线上服务的社工团队提供了社区危机介入行动的主题培训。其后，他们也为东莞的社工团队提供了线上培训。

黄匡忠教授给武汉社工联合会医护人员支持行动志愿者做培训

不久后，周甜开始转入自己的“主战场”，作为资深社工，她和自己的大学老师黄匡忠教授、同门师弟胡文浩、同事励娜等组织专业的志愿者督导队伍，开始为一线的回应工作者（First Responders）， 包括社工、心理咨询师、医生等提供危机介入培训、心理疏导和情绪支持。他们都是国际重大事件压力基金会（ICISF）认证的危机介入培训师。

为了使危机介入知识传播得更广，给到急需的广大一线工作者，在中国社会工作教育协会的邀请下，黄匡忠教授、周甜、励娜等开始筹备录制公开课。经过5天的日夜奋战，他们录制了总时长约300分钟、共8节的《危机介入实务课程》，于2月8日在“社会工作教学与研究”公众号发布。课程内容包括危机介入的知识结构、工作流程、危机介入简介会（CMB）的要点、钻石沟通法等，干货满满。截至2月17日，已有3000多人次进行学习。

此外，北师港浸大社工专业课程主任陈锦棠博士、黄匡忠教授和梁镗烈博士还在国家开放大学社会工作学院的网络平台上做了防疫社工服务的公益讲座。

师生并肩，给助人者以“守护”

随着疫情的发展，很多一线志愿者日夜不停地工作的同时，不断接收负面的消息，出现很多心理压力，一些人产生无助、焦虑、沮丧、失落、易怒、悲伤等情绪，这些负能量持续累积，有些一线志愿者心态接近崩溃。

2月7日，黄教授开始在SWSA校友微信群上招募后援志愿者，校友们积极响应，很快就建立了一支30多人的SWSA校友抗疫线上支援队，为一线的志愿者提供督导及团体辅导的服务。周甜肩负起了培训校友的任务。

2月10日，SWSA校友抗疫线上支援队开始参加无国界社工给武汉一线社工和志愿者提供督导。武汉当地团队主要为方舱医院、酒店集中隔离点、社区居家隔离的患者和家属提供服务。SWSA校友抗疫线上支援队共参与督导了6-7个群组，每个群组约20人。他们通过简短压力分享会的形式，让一线志愿者参与到讨论中，讲述自己的工作内容，释放压力。同时教会大家应对压力、调适自我的方法。

“如果遇到悲伤的事情发生，例如某位患者不幸离世，悲伤情绪会在群组当中蔓延，一线社工会马上介入提供哀伤辅导，但这些悲伤累积多了也会蔓延到社工自己身上。那么我们作为督导，就会在晚上给我们的一线社工增能，听他们倾诉，协助他们自我调适。”

“灾后的心理创伤，有人可能要一段时间之后才显现，要一段很长的时间才能抚平，当下我们的线上志愿者看似可以做的不多，但是，及时的支持和危机介入，可以很大程度减轻之后的创伤反应，也可以为之后的服务做铺垫。疫情要持续一段时间，我们做好了持久战的准备。”周甜说。

周甜的微信里已有三十个抗“疫”社工和志愿者群，从志愿者培训、人力协调、个案督导，到经验分享，她几乎每天都要工作到深夜。过去这半个多月，周甜说，就像过了一个世纪那么漫长。所幸有一群师友和伙伴，大家肩并肩、日复一日地坚守和前行。

社工专业老师和校友部分抗“疫”工作群

在社会的链条中，作为社工的他们或许不明显，但他们是社会心灵的安全阀。他们与冲在一线的医护人员和志愿者一起打起“配合战”，驱散阴霾，让阳光重新照进人们心中。