中黄国际教育集团：自主探究课程致敬抗疫一线人员

17日，中黄国际教育集团管理的多所中小学如广州市白云区中大附属外国语小学、广州市黄埔中黄外国语小学、广州市黄埔中大附属外国语实验中学在线上“云开学”，学生们参加线上升旗仪式，开启“开学第一课”。

17日，中黄国际教育集团管理的多所中小学如广州市白云区中大附属外国语小学、广州市黄埔中黄外国语小学、广州市黄埔中大附属外国语实验中学在线上“云开学”，学生们参加线上升旗仪式，开启“开学第一课”。

广州市白云区中大附属外国语小学学生在家参加线上升旗仪式。

线上开学第一天，广州市黄埔中黄外国语小学学生做的心愿卡为武汉加油。

中大附属外国语实验中学相关负责人介绍，学校开展线上教学将实现个性化教学，目前以复习课为主，针对语、数、英、地等学科通过线上互动的形式进行一对一分层辅导。为保证教学质量和效果，学校的教学主管和行政主管一人一班定点监测，每堂课都配备专业的信息技术人员，确保出现问题第一时间解决。

该校在线上教学中开设了自主探究课程，开展“关于新型冠状病毒肺炎疫情的服务与行动”活动，学生自行组成小组，拟定服务计划，自主策划完成。该活动鼓励学生结合自己的特长，通过书信、画报、宣传册、视频、自创歌曲、舞蹈等形式向奋战在前线的抗疫人员致敬。

中大附属外国语实验中学相关负责人说，学校通过自主探究课程，引导学生体会有关生活、有关生命的深刻命题，引导孩子找寻自己、了解世界、认知生命。

来源：南方号“广东教育头条”