广州小云雀合唱团以虚拟童声合唱致敬最美逆行者

隔离病毒，但隔不断爱！这就是大爱无疆！小云雀的孩子们感同身受，绵绵思远道，忽觉在故乡！

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2020年的春节前夕，一场突如其来的新冠肺炎疫情，笼罩着荆楚大地，并蔓延波及全国。然而，就在众人谈疫色变的危急时刻，有一群人逆行而上，在急需抗疫防控的关键时刻，挺身而出，冒着被感染的危险，英勇无畏的冲锋在抗疫战场第一线。他们就是最美的白衣天使、最美的子弟兵、最美的建设者、最美的劳动者……他们用爱与担当，捍卫着全国人民的生命安全。

病毒无情，人间有爱。作为有着39年历史、多次获得国际合唱比赛冠军的优秀童声合唱团—广州市越秀区少年宫小云雀合唱团的师生们，虽不能前往第一线，但愿为前方加油！鼓气！于是，在越秀区少年宫领导的指导下，小云雀合唱团指挥邓群老师与国内著名青年曲家吴可畏先生商量，希望尝试用虚拟童声合唱的方式，表达对逆行者们的无限敬意。

《隔不断的爱》是一首由王慧敏作词、吴可畏作曲的无伴奏合唱。虚拟合唱最大的特点是无指挥，无合排，纯粹由每个孩子在各自家里用手机录音发过来整合处理。在非常时期，用这样的形式完成一首无伴奏合唱实属创举、难度相当。这对于合唱团声音的融合、节拍节奏的准确、绝对音高的把控等都有极高要求，需要每位合唱团员具备良好的音乐修养，才能达到和谐统一的和声、天衣无缝的节奏节拍。在短短两天的时间里，小云雀们自己在家里独自识谱、练习、录制，虽然困难重重，但依然阻挡不了小云雀们以歌声支援武汉的热情！

正如歌中所唱：“隔着风，隔着雨，隔不开那座城啊！隔千山，隔万水，爱有千丝万缕！”隔离病毒，但隔不断爱！这就是大爱无疆！小云雀的孩子们感同身受，绵绵思远道，忽觉在故乡！

向最美的逆行者致敬！

寒夜终将过去，曙光就在前方！

武汉加油！中国加油！

【作词】王慧敏

【作曲】吴可畏

【缩混】吴可畏

【指挥】邓群

【演唱】广州市越秀区少年宫小云雀合唱团

【制作单位】广州市越秀区少年宫