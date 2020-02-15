广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

南方医科大来信寄语高三学子

2020-02-15 17:20 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/柯丹洁）新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着全国人民的心。作为原第一军医大学的南方医科大学派出多支医疗队援助武汉，千名医护人员签下请战书，表示“若有战，召必回！”自疫情发生至今，南方医科大学共派出7支救援医疗队，奔赴疫情防控一线，与武汉人民、湖北人民、全国人民一起并肩作战，全力以赴实施防控诊治，争分夺秒抢救病患，为全国人民的生命安全和身体健康保驾护航。

　　日期，南方医科大学招生办公室向高三学子以题为《这笔间的约定，在盛夏》来信。

　　“高三寒假可能本该是高中最短的假期，却因疫情而延长。但时间的沙漏却没有停止流逝，高考战场的号角声越来越近。时间仍在向前走，走向高考的脚步不能停歇。当你困倦、厌烦的时候，想一想此刻仍在为健康保驾护航的白衣天使，想一想自己的理想大学，想一想高考捷报传来的那一刻吧......”

　　“即便是不能在学校学习，也可以自己创造学习的条件，把自己的心房变成一方学习的净土。俗话说：学习是靠自主的。况且，发达的科技为我们创造了良好的条件。现各高中都开设了网课平台，教师直播授课教习，学生云端观看直播学习，学校和老师尽心尽力为学生提供学习的环境，我们也应该利用好这来之不易的机会：每日安排好学习时间，保持规律作息，课上认真听讲，课后多做习题，减少花在网络娱乐上的时间，严于律己，必将学有所成！”

　　“2020届的高考考生们，你们是不平凡的一代人，生于非典，考于疫情。非典，已被击败，而新冠疫情，也终将被战胜！千磨万击还坚劲，任尔东西南北风；十年寒窗苦读，只为一朝金榜题名，又岂能让区区疫情击垮你们？”

《南医来信：这笔间的约定，在盛夏》全文

致仍在奋力拼搏的高三学子：

展信安！

　　正值春寒料峭，草木萌发之际，南方医科大学在此向各位同学致以最真挚的问候以及最美好的祝愿。

　　新年伊始，新型冠状病毒感染的肺炎疫情来得猝不及防，打乱了高三学子既定的学习计划。但是，高三学习节奏虽被打乱，意志却不会被冲散！最是一年春好处，相信你们通过不畏艰难、坚持不懈地奋斗，美好的明天终将会到来！

　　稳定情绪，疫情终将被战胜

　　面对疫情，重要的是要稳定情绪，静下心来，不要恐慌，相信全力奋战在救护一线的白衣天使们可以尽早解除疫情，帮助人民早日恢复正常生活。

　　武汉疫情牵动着全国人民的心。其实，不仅是武汉，不仅是湖北省，全国人民都在共同努力。全国各地医护人员驰援武汉，与武汉共度难关。

　　作为原第一军医大学的南方医科大学义不容辞，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，迅速派出多支医疗队援助武汉，千名医护人员签下请战书，表示“若有战，召必回！”他们当中，有当年抗击非典的队员，也有已离退休的老干部群体......自疫情发生至今，南方医科大学共派出7支救援医疗队，奔赴疫情防控一线，与武汉人民、湖北人民、全国人民一起并肩作战，全力以赴实施防控诊治，争分夺秒抢救病患，为全国人民的生命安全和身体健康保驾护航。

　　请相信，中国一定能够打赢这场战“疫”！南方医科大学在默默陪伴着各位学子，也请各位学子不急不躁，保持良好情绪，继续奋进。

　　假期延长，高考准备不停歇

　　高三寒假可能本该是高中最短的假期，却因疫情而延长。但时间的沙漏却没有停止流逝，高考战场的号角声越来越近。时间仍在向前走，走向高考的脚步不能停歇。当你困倦、厌烦的时候，想一想此刻仍在为健康保驾护航的白衣天使，想一想自己的理想大学，想一想高考捷报传来的那一刻吧......

　　自主自觉，撸起袖子加油干

　　即便是不能在学校学习，也可以自己创造学习的条件，把自己的心房变成一方学习的净土。俗话说：学习是靠自主的。况且，发达的科技为我们创造了良好的条件。

　　现各高中都开设了网课平台，教师直播授课教习，学生云端观看直播学习，学校和老师尽心尽力为学生提供学习的环境，我们也应该利用好这来之不易的机会：每日安排好学习时间，保持规律作息，课上认真听讲，课后多做习题，减少花在网络娱乐上的时间，严于律己，必将学有所成！

　　这同样是一场隐形的没有硝烟的较量，一场自律与自觉性的较量，一场考验综合能力的较量，无论是学习能力还是自我管控能力，都决定着这个假期的成果。所以，让我们认真对待，撸起袖子加油干；疫情过后，共同冲刺六月，笑对高考！

　　2020，你们注定不平凡

　　2020届的高考考生们，你们是不平凡的一代人，生于非典，考于疫情。非典，已被击败，而新冠疫情，也终将被战胜！千磨万击还坚劲，任尔东西南北风；十年寒窗苦读，只为一朝金榜题名，又岂能让区区疫情击垮你们？

　　奋斗吧，少年们！2020的夏天，必定将属于不平凡的你们！

　　南医有爱，薪火相传等你来

　　一次疫情，南医人用行动诠释了什么叫大爱无疆；一场援助，南医人用热血诠释了什么叫有 “召必回” ；一次次救治，南医人用细心诠释了什么叫奉献。

　　疫情阻击战中留下的默默无闻的，逆向而行的背影，是否也在你的心中留下了不可磨灭的印象，是否也激起了你想要像他们一样救治病人，冲锋陷阵于抗疫战场之中的豪情。选择南方医科大学吧！这是学医的殿堂。在这里，尽情发挥你的热情，铺洒你的爱心，科研救治，行医救人，悬壶济世。延续南医人的精神！风里雨里，南医等你！愿在不久的九月，在南医校园不仅有蝉鸣树间，还有你的欢声笑语。

　　去努力吧，正值青春的你们！尽己所能，方可无悔。日月兼程，以梦为马，不负韶华！

　　祝：

　　学业顺利，身体健康！

　　南方医科大学招生办公室

　　2020年2月13日

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 赢在后劲
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235