南方医科大来信寄语高三学子

自疫情发生至今，南方医科大学共派出7支救援医疗队，奔赴疫情防控一线，与武汉人民、湖北人民、全国人民一起并肩作战，全力以赴实施防控诊治，争分夺秒抢救病患，为全国人民的生命安全和身体健康保驾护航。

南方网讯（记者/柯丹洁）新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着全国人民的心。作为原第一军医大学的南方医科大学派出多支医疗队援助武汉，千名医护人员签下请战书，表示“若有战，召必回！”自疫情发生至今，南方医科大学共派出7支救援医疗队，奔赴疫情防控一线，与武汉人民、湖北人民、全国人民一起并肩作战，全力以赴实施防控诊治，争分夺秒抢救病患，为全国人民的生命安全和身体健康保驾护航。

日期，南方医科大学招生办公室向高三学子以题为《这笔间的约定，在盛夏》来信。

“高三寒假可能本该是高中最短的假期，却因疫情而延长。但时间的沙漏却没有停止流逝，高考战场的号角声越来越近。时间仍在向前走，走向高考的脚步不能停歇。当你困倦、厌烦的时候，想一想此刻仍在为健康保驾护航的白衣天使，想一想自己的理想大学，想一想高考捷报传来的那一刻吧......”

“即便是不能在学校学习，也可以自己创造学习的条件，把自己的心房变成一方学习的净土。俗话说：学习是靠自主的。况且，发达的科技为我们创造了良好的条件。现各高中都开设了网课平台，教师直播授课教习，学生云端观看直播学习，学校和老师尽心尽力为学生提供学习的环境，我们也应该利用好这来之不易的机会：每日安排好学习时间，保持规律作息，课上认真听讲，课后多做习题，减少花在网络娱乐上的时间，严于律己，必将学有所成！”

“2020届的高考考生们，你们是不平凡的一代人，生于非典，考于疫情。非典，已被击败，而新冠疫情，也终将被战胜！千磨万击还坚劲，任尔东西南北风；十年寒窗苦读，只为一朝金榜题名，又岂能让区区疫情击垮你们？”

《南医来信：这笔间的约定，在盛夏》全文

致仍在奋力拼搏的高三学子：

展信安！

正值春寒料峭，草木萌发之际，南方医科大学在此向各位同学致以最真挚的问候以及最美好的祝愿。

新年伊始，新型冠状病毒感染的肺炎疫情来得猝不及防，打乱了高三学子既定的学习计划。但是，高三学习节奏虽被打乱，意志却不会被冲散！最是一年春好处，相信你们通过不畏艰难、坚持不懈地奋斗，美好的明天终将会到来！

稳定情绪，疫情终将被战胜

面对疫情，重要的是要稳定情绪，静下心来，不要恐慌，相信全力奋战在救护一线的白衣天使们可以尽早解除疫情，帮助人民早日恢复正常生活。

武汉疫情牵动着全国人民的心。其实，不仅是武汉，不仅是湖北省，全国人民都在共同努力。全国各地医护人员驰援武汉，与武汉共度难关。

作为原第一军医大学的南方医科大学义不容辞，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，迅速派出多支医疗队援助武汉，千名医护人员签下请战书，表示“若有战，召必回！”他们当中，有当年抗击非典的队员，也有已离退休的老干部群体......自疫情发生至今，南方医科大学共派出7支救援医疗队，奔赴疫情防控一线，与武汉人民、湖北人民、全国人民一起并肩作战，全力以赴实施防控诊治，争分夺秒抢救病患，为全国人民的生命安全和身体健康保驾护航。

请相信，中国一定能够打赢这场战“疫”！南方医科大学在默默陪伴着各位学子，也请各位学子不急不躁，保持良好情绪，继续奋进。

假期延长，高考准备不停歇

高三寒假可能本该是高中最短的假期，却因疫情而延长。但时间的沙漏却没有停止流逝，高考战场的号角声越来越近。时间仍在向前走，走向高考的脚步不能停歇。当你困倦、厌烦的时候，想一想此刻仍在为健康保驾护航的白衣天使，想一想自己的理想大学，想一想高考捷报传来的那一刻吧......

自主自觉，撸起袖子加油干

即便是不能在学校学习，也可以自己创造学习的条件，把自己的心房变成一方学习的净土。俗话说：学习是靠自主的。况且，发达的科技为我们创造了良好的条件。

现各高中都开设了网课平台，教师直播授课教习，学生云端观看直播学习，学校和老师尽心尽力为学生提供学习的环境，我们也应该利用好这来之不易的机会：每日安排好学习时间，保持规律作息，课上认真听讲，课后多做习题，减少花在网络娱乐上的时间，严于律己，必将学有所成！

这同样是一场隐形的没有硝烟的较量，一场自律与自觉性的较量，一场考验综合能力的较量，无论是学习能力还是自我管控能力，都决定着这个假期的成果。所以，让我们认真对待，撸起袖子加油干；疫情过后，共同冲刺六月，笑对高考！

2020，你们注定不平凡

2020届的高考考生们，你们是不平凡的一代人，生于非典，考于疫情。非典，已被击败，而新冠疫情，也终将被战胜！千磨万击还坚劲，任尔东西南北风；十年寒窗苦读，只为一朝金榜题名，又岂能让区区疫情击垮你们？

奋斗吧，少年们！2020的夏天，必定将属于不平凡的你们！

南医有爱，薪火相传等你来

一次疫情，南医人用行动诠释了什么叫大爱无疆；一场援助，南医人用热血诠释了什么叫有 “召必回” ；一次次救治，南医人用细心诠释了什么叫奉献。

疫情阻击战中留下的默默无闻的，逆向而行的背影，是否也在你的心中留下了不可磨灭的印象，是否也激起了你想要像他们一样救治病人，冲锋陷阵于抗疫战场之中的豪情。选择南方医科大学吧！这是学医的殿堂。在这里，尽情发挥你的热情，铺洒你的爱心，科研救治，行医救人，悬壶济世。延续南医人的精神！风里雨里，南医等你！愿在不久的九月，在南医校园不仅有蝉鸣树间，还有你的欢声笑语。

去努力吧，正值青春的你们！尽己所能，方可无悔。日月兼程，以梦为马，不负韶华！

祝：

学业顺利，身体健康！

南方医科大学招生办公室

2020年2月13日