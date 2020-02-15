教学严把质量关，尚德机构师生共同战“疫”见实效

面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，互联网教育公司尚德机构发挥自身在线教育优势，在教学方面坚持开展教师培训、云办公质检等工作，在有条不紊进行教学的同时严把质量关。

面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，互联网教育公司尚德机构发挥自身在线教育优势，在教学方面坚持开展教师培训、云办公质检等工作，在有条不紊进行教学的同时严把质量关。通过“停工不停教”的努力，尚德学员的学习热情不降反升。仅从2月3日正式复课以来，学员出勤率、学习参与率、完课率、人均做题量就比节前分别提高了6%、2%、4%和15%。

尚德机构教学团队克服各种困难，保证教学工作正常开展，每日发放调查问卷，及时关注教师们的健康状况。尚德机构学术中心坚持给新老师进行批课和培训，督促他们做好备课、写教案等工作，以帮助他们尽快适应尚德的教学体系。教学质检团队的七个人采用“云办公”方式开展常规质检工作。他们每天都对在岗在位、教学情况等进行监督，如发现问题，会依照惯例采取督促改进、处罚等措施。

为让学员学习和备考不受到影响，尚德机构积极发挥在线教育优势，坚持“停工不停教”，学员们的学习热情也比此前更加高涨。

尚德机构数据显示，2020年春节期间，机构学员在线做题数量超过5000万道，重播课程出勤时长近5万小时。仅从2月3日正式复课以来，学员出勤率、学习参与率、完课率、人均做题量就比节前分别提高了6%、2%、4%和15%，这是尚德学员努力学习、积极向上的最好证明。

据悉，尚德机构成立于2003年，2014年从线下培训全面转型互联网教育，率先建立起国内领先的在线直播学习模式；之后，又抓住移动端、大数据和人工智能崛起的契机，不断探索技术为教育赋能的各种可能性。凭借先进的技术优势、不断创新的教学产品、领先的互联网教育运营理念以及“大班直播课+班主任”的模式优势，尚德机构受到越来越多学员的青睐。在尚德机构建立的学习社区中，每天都有数十万名学员在线学习，观看录播课程、做练习题、与教师和其他学员进行沟通。截至目前，尚德机构已累计服务全国上百万学员。