无人机+无人车自动消毒，助力全国校区复学疫情防控

2月12日，由广州市天河区应急局牵头、天河公安分局无人机中队督导，极飞“春雷”行动作业队在广州猎德幼儿园，顺利进行了无人车及无人机空地联防消杀演习，助力全国校区复学疫情防控工作。

严防疫情传播，把好复工复学关口，2月12日，由广州市天河区应急局牵头、天河公安分局无人机中队督导，极飞“春雷”行动作业队在广州猎德幼儿园，顺利进行了无人车及无人机空地联防消杀演习，助力全国校区复学疫情防控工作。

学校是人群高度集聚地，无论是上学、放学、上课，都是人群汇集，尤其不利于疫情防控，必须对学校及周围环境各个角落进行无死角的消杀作业，彻底阻断传播源。传统人工方式不仅很难做到对复杂环境的全面消杀，而且效率低，很难保证学校复学安全进行。

空地联合，全面消杀

无人机+无人车空地联合作业的方式，具有空中的广阔覆盖范围和地面灵活、穿透强的技术优势，可以对复杂的园区进行全面立体无死角的消杀。

在本次空地联合消杀演习前，两名安全观察员提前到达园区现场，并通知园区值班人员关好门窗在室内躲避。确保人员安全后，R80 农业无人车、极飞无人机兵分两路，对园区进行联合消杀。

R80 农业无人车凭借轻巧的体型、灵活的身姿和精准的定位以及避障系统在一楼公共区域、运动场、大厅通道畅通无阻，进行全自主式喷洒。极飞联合创始人龚槚钦表示：“R80 的气流雾化系统可以将药物化成小于 50 微米的颗粒，提高药液在空中的悬浮能力，对空气中病毒、细菌起到更好的消杀作用，此外还可以提高消毒液的附着能力，形成对物体表面的持久消杀。”

极飞农业无人机在楼顶起飞对楼顶运动场、种植区、中间楼层进行消杀，从而得到更高的效率和更广的消杀覆盖面积。通过将消毒药物液化成微米级的颗粒，从空中向下喷洒，形成网状雾液，并通过气溶胶在空气中悬浮弥漫，对空气进行消毒。

超大水量，高效喷洒

R80 农业无人车最大行驶速度 1.5 米/秒，能装载 80 升超大容量药箱，搭载两台气流喷雾机，单边有效喷幅 6 米，高效完成自动化地面消毒。从搬运、装卸设备到配备消毒水到联合作业，全程不到 30 分钟时间，实际作业不到 5 分钟就完成了 7836 平方米的防控消杀。

对于此次演习，猎德幼儿园陈园长表示非常满意，对极飞科技的高科技产品也给予了高度评价：“这帮年轻人用他们的高科技产品为我们一线工作带来了便利，为孩子们服务，非常了不起，让我们也体验了一次很特别的消杀。”最后，陈园长表示此次演习很成功，幼儿园在等待上级通知复学时间，确认后时间后将联络极飞，在全面复学前进行正式消杀，保障复学安全。

丰富的消杀应用场景

眼下，各行各业都逐步开始复产复工，各街道、社区、园区的消毒防控任务也变得十分紧要。天河区公安分局林警官表示：“传统的人工消毒效率低，对于一些大范围的地方，人力很难在一天之内完成对整个地方的消毒，而用无人机和无人车相结合的方式，从地面、空中喷洒可以很迅速地完成一些大范围地方的防控消杀；另外，无人化的消毒方式，还可以避免人力消毒感染疫病的风险，保护人员人身安全。”

不同于农田作业环境，城市环境复杂多样，在一些窄巷、街道、小区、市场、医院，无人机无法发挥其优势，而无人车则可以灵活进入进行消杀；只有在一些大型的广场、工厂，无人机消杀的效率才能更好地体现。而无人机+无人车组合的方式，能更好地方便城市防疫服务，提高消杀效率，减少作业风险。

后续，极飞将通过无人机、无人车与空地配合的行动模式，针对对不同场景与需求，探索更有效的消杀方法。极飞将在保证配合全国村委、街道、社区、公安开展消杀工作同时，尽量满足学校、医院、工业园区等场景的消杀演习与测试需求，为全面复工、复学时刻准备。