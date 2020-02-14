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清北网校打造“空中课堂” 助力武汉90万中小学生无忧学习

2020-02-14 15:06 来源：南方网
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　　“空中课堂”开课的第一周，武汉枫叶国际学校小学三年级学生武睿丽，每天早上7点半起床，8点早自习，9点正式上课，边听直播课边做笔记，每节课半个小时，中间穿插体育课或休息，直到中午12点。

　　受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2月10日起，武汉市有90万个像武睿丽一样的中小学生开始在家上课，通过武汉教育云“空中课堂”平台学习新学期课程。

　　记者了解到，“空中课堂”实现了把教室搬到网上，帮助学生们按计划完成新学期课程，将疫情对课业的影响降到最低，同时帮助老师们解锁了线上教学新技能，掌握了提升课堂实效和巩固练习的新方法。为了保障“空中课堂”直播体验高清、流畅、不卡顿，清北网校等互联网产品，深入参与直播方案的筛选、调试和设计，全程为武汉教育云“空中课堂”平台提供稳定的直播技术服务。

　　资料显示，除了助力武汉90万中小学生登录“空中课堂”，清北网校还曾获得湖北省电教馆、陕西省教育厅、四川省教育厅、海口市教育局等推荐，列入免费教学服务平台名单。四地中小学可以通过教育厅官方网站或官方新媒体获得入口，加入清北网校教育平台直播授课。清北网校将会为合作学校提供入门手册、线上培训等服务，方便各校顺利完成线上开课。

　　据了解，清北网校是字节跳动旗下K12在线教育平台，依托字节跳动的技术能力，清北网校可承载海量并发，同时支持千万级用户在线上课。为帮助全国各地中小学应对疫情期间上课难题，清北网校此前宣布免费提供直播系统。截至目前，清北网校已为武汉市、福州市仓山区、福州市鼓楼区等地区，以及上海海事大学附属北蔡高级中学、广州三中、景德镇五中等学校，搭建“空中课堂”。

编辑： 罗予岐

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