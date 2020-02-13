清北网校“空中课堂” 协助更多学校应对疫情挑战

近日，字节跳动旗下的清北网校与福州市仓山区全区中小学合作推出的“空中课堂”正式开课。据悉，仓山区10万余名中小学生可通过“空中课堂”在线上课，此外，仓山区各年级课程还将同步至清北网校官网，全国各地学生均可通过清北网校观看回放。

近日，字节跳动旗下的清北网校与福州市仓山区全区中小学合作推出的“空中课堂”正式开课。据悉，仓山区10万余名中小学生可通过“空中课堂”在线上课，此外，仓山区各年级课程还将同步至清北网校官网，全国各地学生均可通过清北网校观看回放。

清北网校相关负责人告诉记者，清北网校将尽可能发挥在线教育平台的优势，为各地提供在线服务，协助更多地区和学校应对疫情挑战，让学生在特殊时期保持学习进度，做到学习、防疫两不误 。

据介绍，“空中课堂”开课后，学校可以依托清北网校平台实时管控直播间、查看上课人数和统计分析课程数据，精准把握直播效果。学生则可在移动和PC等多终端便捷上课，提前预习课堂知识点，在线评论与老师实时互动，反复多次观看直播回放等。该平台能够实现和教育部门、学校等机构快速对接直播大班课，支持学校和教师直播授课或录播授课，承载千万级并发并保证系统稳定。

目前，清北网校“空中课堂”已获得湖北省电教馆、陕西省教育厅、四川省教育厅、海口市教育局等教育主管部门的官方推荐。目前多地已启动使用，包括武汉市、龙岩市、福州市鼓楼区、厦门市思明区、贵阳市云岩区等。广东省广州市第三中学、河南安阳市内黄县一中、江西省景德镇市第五中学、福建省顺昌第一中学、江苏省梅村高级中学、北京外国语大学附属苏州湾外国语学校、贵州省贵阳市第七中学、江西省于都中学等学校也已搭建“空中课堂”。