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停课不停学！广东移动搭建“在线学堂”服务万千学子

2020-02-12 16:18 来源：南方网
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　　为阻断疫情向校园蔓延，2020年春季学期延期开学。广东移动迅速响应教育部号召，整合引入优质教育资源，打造宽带电视(IPTV)“在线学堂”专区，帮助中小学生实现“停课不停学”。

　　2020年广东将迎来“新高考”、首次使用全国卷，高三年级学生是受延期开学冲击最大的群体。广东实验中学高三年级的老师们根据原定教学计划，精心备课录制各学科常规课和专题微课在线课程。这些课程已在广东移动宽带电视上线，打开电视、进入“在线学堂”专区就能接受名校老师的辅导。同时，人教版小学、初中、高中全部同步课程也已登陆宽带电视“在线学堂”专区，涵盖了语文、数学、英语、政治、历史、地理、生物、物理、化学等科目。

　　据介绍，广东移动正积极与教育主管部门、各地知名学校以及教育机构沟通，不断丰富在线课程内容，以满足广大中小学生的需要。在全省各地市，广东移动正与当地知名学校就课程引入进行沟通，希望借助宽带电视平台，让优质课程惠及更多学生。此外，广东移动还与IPTV播控平台南方新媒体公司合作，即将上线教育轮播频道，小学到高中12个年级的课程分12个频道播出。学而思网课等优质教育资源也已在广东移动宽带电视“在线学堂”专区推出，包括中小学全阶段点播课以及小学阶段直播课。

　　记者从广东移动了解到，目前该公司在全省21个地市的宽带电视用户超过1000万。使用宽带电视进行节目点播，使用遥控器就能方便地调整视频播放进度，几乎没有缓冲等待时间，直播节目还是进行回看。电视“在线学堂”一经推出就受到广泛欢迎，其中广东实验中学高三在线课程播放量快速增长，上线仅2天就超过了7万次。

编辑： 潘沈思

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