广职院研讨部署疫情防控和延迟开学准备工作

为进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作规划性、协调性和系统性，确保更有序整体推进疫情防控和开学工作，2月3日上午，广东职业技术学院利用网络会议平台召开党委扩大视频会议，深入研讨部署疫情防控和延迟开学准备工作。

南方网讯 (记者/唐巧燕 通讯员/梁泽兴)为进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作规划性、协调性和系统性，确保更有序整体推进疫情防控和开学工作，2月3日上午，广东职业技术学院利用网络会议平台召开党委扩大视频会议，深入研讨部署疫情防控和延迟开学准备工作。全体校领导出席会议，全体中层干部参加会议。

学校党委书记刘科荣指出，全体党员干部要认真贯彻落实党中央决策部署，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，在疫情防控工作中挺身而出、英勇担当、扎实工作，为做好学校疫情防控工作作出贡献。校长吴教育传达了教育厅最新关于做好开学疫情防控工作视频会议有关精神，指出学校开学疫情防控要严格做到“四精准”要求，协调各方，群策群力，做到开学疫情防控和教学活动开展万无一失。

学校疫情防控主要职能部门分别汇报了疫情防控各个环节的工作情况和应对延迟开学工作计划。学校疫情防控领导小组办公室主任朱巧儿汇报了全校师生和物业管理公司员工健康情况排查和跟踪、疫情防控宣传和舆论引导、省内其他高校疫情防控等三方面情况，对下一阶段的工作初步安排提出了建议。教务处处长古发辉对推迟开学学生返校安排、防控期间全校教学计划和订单班教学计划调整、网上教学安排等重点工作作了汇报，同时对专业技能竞赛集训、南海校区和高职专业学院教学管理、督导工作开展等方面工作存在的困难提出了初步解决方案。后勤基建处处长杨奕珲汇报了当前学校疫情防控物资购买和储备、课室和实训场所消毒、隔离场所设置、外包服务企业员工健康排查等工作。学生工作处处长叶育旺就学生分期分批返校、爱国卫生运动开展、学生疫情上报、心理服务开展等方面工作计划和存在困难作了汇报。保卫处副处长赵维衡汇报了校园进出车辆和人员管理，进出人员体温测量等方面工作。其他相关部门对疫情防控工作提出了补充建议。

吴教育对当前学校疫情防控和开学准备工作对相关职能部门提出要求：要认真落实教育厅“四精准”人员摸排要求，做好人员排查数据统计和上报、学校疫情防控统筹及相关协调工作;制定各种疫情发展情况下开学工作安排和调整预案;要求学生在开学前两周确保居家防护，根据实际情况开展网上教学和学生网上注册;做好教师寒假延迟期间的备课组织工作;采取各种措施做好开学疫情防控防护物品的购买和储备，做好办公场所和教学实训场所的消毒工作。

刘科荣强调，重大疫情考验学校的治理能力，全校上下必须全力以赴、攻坚克难。

一、严格落实教育部和教育厅延迟开学要求，根据疫情发展情况和上级部门有关要求确定符合学校实际的开学时间，并提前做好开学相关准备工作，开学之前暂停校内外所有实习和社会实践活动。

二、严格执行疫情防控相关通知和指引要求，学生没有特殊情况不得提前返校。学校家属区严格外界人员进入。

三、疫情防控要做到公共场所和各类群体全覆盖，无遗漏。各职能部门要各司其职，坚守岗位，严格按要求做好本单位师生员工信息排查上报、校园公共场所保洁和消杀消毒、加强食品卫生安全管理、校园进出车辆和人员排查、学生健康信息排查上报等工作。

四、加强宣传引导，强化导向，营造积极向上、坚决打赢疫情防控阻击战良好氛围。按照疫情防控十六字要求加强各类传播阵地特别是网络阵地的管理，及时准确、公开透明发布疫情，回应师生关切，正确引导社会舆论，加强有关政策措施宣传解读工作，增强师生自我防病意识和社会信心，对造谣传谣、引发恐慌情绪的言论及时正面发声引导，着力营造良好舆论环境。

五、各单位要认真落实主体责任，建立和完善本单位疫情防控工作责任制，严格落实带班、值班和疫情报告制度。各单位主要负责人要坚守岗位、靠前指挥，做到守土有责、守土担责、守土尽责，确保各项工作领导有力、落实到位。