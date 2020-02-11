清北网校推出免费名师课堂额外附赠8节李永乐科普课

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国各地大中小学陆续发布延期开学通知。如何保证学生“停课不停学”，成为了家长和孩子们最为关心的问题。

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国各地大中小学陆续发布延期开学通知。如何保证学生“停课不停学”，成为了家长和孩子们最为关心的问题。

2月10日，字节跳动旗下K12在线教育平台清北网校宣布推出免费名师课堂，为小学三年级到初中二年级的学生提供7天3科18节在线直播精品课，2月17日起正式开课。

据介绍，数学、语文、英语三门主学科课程将结合各年级关键知识点展开，适合全国各地区学生学习。其中，数学课程将针对不同年级，重点讲解整数计算、四则运算、解方程、辅助线等内容；英语课程包括听力、语法、写作等内容；语文课程涵盖基础知识、阅读赏析及作文撰写等。

上述课程均由清华北大毕业的一线名师授课，每节课都配有班主任全程在线督学，家长可在开课前通过“清北网校”微信公众号免费报名并领取详细课程安排。

此外，清北网校名师课堂还额外附赠了北京人大附中物理教师李永乐老师的八节大师课。课程内容以数学及物理学科普为主，深入浅出地讲解了万有引力定律、角动量守恒等知识点。大师课将提前一周，于2月10日起正式上线。李永乐老师硕士毕业于清华大学，曾获“国际奥赛金牌教练员”称号，培养清华、北大学生200余人。

清北网校相关负责人表示，在这个特殊的时期，清北网校希望通过优质线上课程，尽可能降低疫情对学生学习的影响。“疫情当前，线上课程成为了当下更为合适的一种授课形式。作为一家互联网教育平台，我们有责任也有义务在这段时间提供更优质的课程内容，让每一位有学习意愿的学生都能在家收获知识，不受地理的局限。这也是这一段时间我们将名师精品课免费的原因。”

据了解，除免费名师课，清北网校还为全国各地中小学免费搭建“空中课堂”，帮助各校老师及学生完成在线授课和学习。目前，清北网校“空中课堂”已获得河南、湖北、四川等多省教育厅的官方推荐。