助力停课不停学，尚德机构为“新华云上学”在线课堂免费提供上百门课程

离校不离教，停课不停学，在举国上下共同抗击疫情之际，新华网客户端与教育机构携手，共同推出了“新华云上学”在线课堂。成人教育公司尚德机构作为该项目首批唯一成人教育合作伙伴，为该课堂提供了包括学历教育、职业资格证书和通识教育在内的三大类176门课程，供人们免费学习，为抗击疫情继续做出自己的努力和贡献。

离校不离教，停课不停学，在举国上下共同抗击疫情之际，新华网客户端与教育机构携手，共同推出了“新华云上学”在线课堂。成人教育公司尚德机构作为该项目首批唯一成人教育合作伙伴，为该课堂提供了包括学历教育、职业资格证书和通识教育在内的三大类176门课程，供人们免费学习，为抗击疫情继续做出自己的努力和贡献。

新华网客户端此次推出的“新华云上学”在线课堂于2月10日正式上线，首批上线课程包括为全国大中小学生提供的上万节免费课程，通过直播课程、录播回看等形式，为广大用户提供海量的学习资源;帮助他们在不能回到教室的日子里，可以近距离地感受到课堂互动、名师在线、专业指导，最大程度地帮助用户获得高效的学习体验。

“新华云上学”在线课堂涵盖了小初高的课内系列课程，还另开设了围棋、编程、通识、科学、美术等系列课外课程，为孩子们的春季校内日常学习及思维锻炼“保驾护航”。此外，面对疫情的严峻考验，还为用户提供了“正确舒缓心理压力”等具有普适性的心理学系列课程。用户只要登陆新华网客户端，点开首页右上角推荐，在精品栏目中找到“新华云上学”课程专栏，进入后选择课程即可免费在线学习。

作为受邀入驻“新华云上学”首批机构中唯一一家成人教育公司，尚德机构免费提供了包括学历教育、职业资格证书以及通识教育在内的三大类课程，总计176门。其中，学历教育类课程涉及初级英语写作、信息系统开发与管理、管理信息技术、中国近现代史纲要、写作基础课、数学基础课、逻辑基础课、雅思口语、管理类联考强化课等;职业资格证书类课程涉及教师资格证、建造师、公务员制度等;通识教育类课程涉及情绪心理学、沟通心理学、探索中外的历史、探索我们的星球等。

深耕成人教育17年的尚德机构目前已建立起完整的学历和职业教育培训体系，其中，自考助学及学历培训项目从专科、本科已延伸至研究生阶段。在专业方面，目前自考助学已涉及英语、汉语言文学、行政管理、法律、学前教育、会计等18个专业;研究生项目涉及公共管理硕士、工程管理硕士、工商管理硕士等专业。在职业证书培训方面，目前已涉及人力资源师、财务会计、教师资格证、资产评估师、建造师、证券从业资格、期货从业资格、导游、演出经纪人、房地产经纪人、普通话考试等诸多项目。此外，尚德机构还推出了通识博雅类小课以及职场辅助、生活服务类课程等。为满足成人学员不断增长的学习需求，尚德机构的培训项目仍在不断延伸。

据介绍，除了为“新华云上学”在线课堂免费提供课程，此前尚德机构还承诺为四川和青海贫困地区的19个县(市)分批次免费提供价值 2000 万元的教师资格证考前培训课程，助力脱贫攻坚。目前，该项目已让当地的 1090 名乡村辅导员受益。新型冠状病毒感染的肺炎出现后，尚德机构又向奋战在全国抗击疫情第一线的医护人员、工作人员及其家属、湖北籍成人学员、因疫情原因无法返回工作岗位需要居家隔离观察的用户以及新型冠状病毒感染者或疑似感染者等特殊群体，免费提供了价值1500万元的在线教育培训课程。