“在线课堂”在深圳开播，校长首讲，6000学生“蹭课”

2月10日，深圳市教育局部署在全市统一开测钉钉“在线课堂”。新安中学(集团)校长肖扬昆给高中部2000余名师生上开学第一课，结果新颖的上课方式，吸引了6000多名低年级学生上网“蹭课”。

2月10日，深圳市教育局部署在全市统一开测钉钉“在线课堂”。新安中学(集团)校长肖扬昆给高中部2000余名师生上开学第一课，结果新颖的上课方式，吸引了6000多名低年级学生上网“蹭课”。

2月10日，深圳新安中学(集团)校长肖扬昆通过钉钉在线课堂给高中部师生上开学第一课

2月10日，深圳市高三学生复课。深圳市教育局当日开展了线上巡课，局长陈秋明重点连线检查了全市主要在线课堂平台，在线上巡查新安中学钉钉“在线课堂”时，陈秋明对课堂流畅和稳定性表示肯定，并询问了学校尚在重点疫区的师生情况。据了解，深圳全市今日开测“线上课堂”，并宣讲《深圳市学校新型冠状病毒感染的肺炎卫生防疫工作指引》，为学生普及防疫知识。

早上8点整，在深圳新安中学崇博楼一楼考场监控中心，校长肖扬昆通过阿里钉钉已经搭建完备的“在线课堂”给高中部2000多位师生上开学第一课。他向学生讲解了新型冠状病毒肺炎知识，并要求学生学习防疫知识，帮助家长提升防控技能;号召学生向钟南山院士、李兰娟院士学习，“认真参加在线教学，转变学习方式，练就过硬本来，将来担当时代大任”。

新安中学的校长第一课持续一小时。据钉钉在线课堂统计数据显示，共8254人在线听课，点赞73万次。原来，钉钉在线课堂支持区县教育局、全校、年级学科等不同范围的公开大课模式，新安中学当日采用了全校大课模式开测，6000余名低年级学生觉得有意思，都溜进网上课堂“蹭课”。

不过，校长第一课上，肖扬昆还请学生理解包容老师，“你们的老师是传统教学的高手，你们的老师也一定想把线上教学工作做好，但毕竟第一次，对于相当一部分老师来讲，真的有难度。”

据阿里钉钉介绍，目前钉钉已为深圳市300多所学校提供“在线课堂”服务，深圳红岭中学、福田中学、新安教育集团、龙岗外国语学校、龙岗高级中学等知名学校都已经部署支持。

2月10日是全国各地普遍开学第一天，据钉钉数据，当天，全国300多个城市的60万人民教师变身主播，通过钉钉直播为学生们上课。