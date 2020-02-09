形合流派 质会古意——黎向群先生印学成就及其篆刻艺术

近20年来，黎向群一直从事岭南书法篆刻史及理论的研究与创作，笔耕不辍，治学严谨。

黎向群近照

黎向群先生是广东书印学研究的知名学者，早年供职于广东省书法家协会，参与广东历代书法展、广东书协成立四十周年重要活动和筹建广东书法院、南雅奖评审方案等工作以及负责蒐集历史文献资料，整理编写了广东书协四十年大事记，编辑出版有《岭南书论》《广东书坛四十年》《佟绍弼书法集》《阮退之草书集》等系列丛书。近年，自担任岭南印社副社长以来，参与策划第一、二、三届岭南国印学学术研讨会的评审以及印人数据库的创建等工作，为岭南书法的事业添砖加瓦。

近20年来，他一直从事岭南书法篆刻史及理论的研究与创作，笔耕不辍，治学严谨，先后在《中国书法》《书法丛刊》《书法》《西泠艺丛》《美术学报》《书画世界》《广东教育》《岭南文史》《书法报》《书法导报》等专业报刊上发表近百篇书印学论文,并著有《岭南历代书法名家》一书，洋洋洒洒，数十万字，介绍广东历代先贤书迹，考其真伪，辨其优劣，既集众人之长而又有独断机杼之说，文约理赡，为广东传世典藏“岭南文库”之佳构。

《岭南篆刻》则是《岭南历代书法名家》的姊妹篇,是继容庚、容肇祖的《东莞印人录》、冼玉清的《粤东印谱考》、马国权的《广东印人传》《广东印学知见录》等之后的一部印学力作，是岭南第一部篆刻史著作。该著钩沉搜遗，网罗文献，使许多封存多年的史料珠光重现。该书溯源问流，阐述精彩，特别是对民国时期的“岭南传统派印风”做了较为深入的研究。20世纪之初，广东印坛社团林立，俊彦辈出。其中以濠上印学社、三馀印学社、天南金石社和南天印社最为著名，佼佼者有邓尔雅、易大厂、简经纶、李茗柯、谈月色、冯康侯、罗叔重、余仲嘉、张凝祥、冯衍锷、容庚、容肇祖等人。以个案研究为例，容庚的治印刀法严整典雅，风格古朴恬淡，金石味十足，所刻白文“罗振玉”印和“复堪长寿”印，线条厚重古朴，刀法老辣，布局在方严中透着灵活。书中系统介绍容庚在印学上受到邓尔雅“印从书出”“印外求印”和篆刻艺术根植于古文字学的思想影响，得黄牧甫光洁遒劲之妙，又转师汉印，广泛研求周秦铭刻，后专治古玺，在继承传统的基础上，接受新的艺术流派，吐故纳新，闲穆澹静，吸取诸家之长而自树一帜。此书除了阐述了岭南印人学篆与治印的方法之外，还梳理清楚了近代入粤名人黄士陵的“黟山派”薪火相传成为“粤派”的印学师承脉络,对整理岭南印学史具有较高的学术研究价值。

黎向群先生取法秦汉及明清流派印风，对篆刻之美的理解与表达是深远而独到的，内外一致的气韵美和动静相合的灵动美在他的作品中展露无遗，从深层来讲是对文人治印放达精神的深切呼唤。他的印作成功地再现了骨力凛然的金石趣味，有古朴之美，能够通过其刀锋看到用柔毫表现的笔锋，从他对金石书法的诠释，可知其内心的平静。今年，他创作了一批印作，如“我将无我” (朱)、“ 不忘人民” (白)、“强根铸魂” (朱)等;还选取以印学及警句等为内容，如“印学自信” (白)、“岭南印社” (朱)、“岭南印社” (白)、“印人数据库” (白)、“美意” (朱)、“敬事”( 白)、“思言敬事”( 白)等印，既取法秦汉印，又掺以邓如石、吴昌硕、来楚生等徽派和浙派印风，形合流派，质会古意。

释文：我将无我

释文：不负人民

释文：强根铸魂 释文：印学自信

释文：岭南印社(朱文)

释文：岭南印社（白文）

释文：印人数据库

释文：思言敬事

释文：敬事

释文：美意

释文：日利