关注学员学习和健康，尚德机构推出“尚进关爱保障班”

尚德机构在向武汉东湖高新区新型冠状病毒感染疫情防控指挥部捐赠500万元现金、向奋战在全国抗击疫情一线人员及其家属免费提供价值1500万元在线教育培训课程的同时，还面向学员推出了“尚进关爱保障班”及赠课福利，发挥自身优势助力学员学习。

新型冠状病毒疫情出现后，深深牵动着尚德人的心。尚德机构在向武汉东湖高新区新型冠状病毒感染疫情防控指挥部捐赠500万元现金、向奋战在全国抗击疫情一线人员及其家属免费提供价值1500万元在线教育培训课程的同时，还面向学员推出了“尚进关爱保障班”及赠课福利，发挥自身优势助力学员学习。

日前，根据防控疫情需要，有关部门发布延期开学通知，要求部属各高等学校、地方所属院校、中小学校、幼儿园等学校适当推迟春季学期开学时间。同时，多地发布通知暂停线下培训活动，鼓励尽可能利用互联网和信息化教育资源为学生提供学习支持。社会各方面也积极响应“停课不停学”的号召，纷纷开展线上教学。

尚德机构成立于2003年，于2014年全面转型线上模式。在尚德机构建立的学习社区中，每天都有数十万名学员在线学习，观看录播课程、做练习题、与教师和其他学员进行沟通。数据显示，2020年春节期间，尚德机构学员在线做题数量超过5000万道，重播课程出勤时长近5万小时。

为助力学员为上半年自考提前做好准备，尚德机构近期还推出了自考新班型“尚进关爱保障班”。学员报班不仅能体验AI智能学习，考前AI估分和进行冲刺辅导，还能额外享有两个尚德精品plus课程，助力学员实现学历和职场竞争力的双提升。赠送课程的内容包含人力四级、英语和职场技能等热门模块，学员可按需选择。此外，该班型还推出“关爱保障模块”，向学员免费提供与父母两人同行的免费体检孝心体验券，让学员在努力学习的同时，关爱自身及家人的身体健康。