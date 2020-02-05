共抗疫情，“AI课堂”助力广州高三学子停课不停学！

记者获悉，新冠肺炎疫情发生后，科大讯飞迅速成立专项工作组，摸排全国中小学生“停课不停学”需求，紧急开发智慧教育标准解决方案，并提出多种在线教学模式供师生使用。

南方网讯（记者/陈伟峰）新型冠状病毒肺炎疫情的到来，对半年后即将参加高考的学子来说是个考验，按原计划这两天不少高三学生就要返校学习，如今只能继续留守家中，多亏有人工智能技术，通过技术手段让学子们“停课不停学”。

（广东多个中学通过人工智能技术实现智慧教育，帮助学生在家学习）

记者获悉，广东广雅中学、广东实验中学等广东地区中学的高三年级纷纷采用人工智能在线课程系统开展教学工作。

广雅中学方面表示，为弥补线上自主学习的不足，学校将利用智慧课堂智能平板、智学网app及网页端等信息化工具，在提供学习资源的同时，对广雅的学生实行学习任务打卡、作业在线提交与批阅、高三毕业班在线直播教学与答疑等辅助手段，充分发挥互联网优势，确保学生在线学习质量。

广东实验中学方面表示，为保证高考备考工作顺利开展，从2月初至正式开学前，学校将与广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）合作，通过线上平台，为高三学生提供在线学习课程，指导同学们高效备考。记者获悉，广东实验中学高三年级900多名师生都使用了科大讯飞的智慧教育产品，如教师使用智慧课堂系统录制微课，并通过智学网系统将微课发送给学生进行在线教学。学生学习完毕之后通过“打卡”来记录，并通过在线完成作业练习的方式反馈给老师，老师再统一收集学生答案，结合系统进行分析批改，针对集中出错的典型题目，酌情再次录制微课对学生进行解答。另据悉，广东实验中学录制的系列微课还将通过广东省电化教育馆的平台对外播出，供全省所有高三学生学习使用。

记者获悉，新冠肺炎疫情发生后，科大讯飞迅速成立专项工作组，摸排全国中小学生“停课不停学”需求，紧急开发智慧教育标准解决方案，并提出多种在线教学模式供师生使用。一方面是通过智慧空中课堂向师生提供直播服务的方式，让师生远程也可以同步进行教学；另一方面，通过学校师生以往使用的智慧课堂平板、智学网系统等来进行微课录制、练习作业、批改反馈，从而完成教学。同时，智学网系统还能帮助学生进行针对性的自主学习，根据学生对知识点的掌握情况规划最佳学习路径，并推荐针对弱项的视频学习和针对练习的“精准化练习”。

自新冠肺炎疫情发生以来，科大讯飞已捐赠1000万元物资，并通过人工智能技术在医疗、教育、政务、政法、运营商等领域对全国多个省市进行驰援。

（科大讯飞捐赠1000万元物资驰援前线）

在智慧教育领域，科大讯飞第一时间为湖北省等区域提供智慧空中课堂，保障广大中小学生在疫情期间“停课不停学”，在线教学方案目前已对接北京海淀区、天津市、安徽合肥、湖北襄阳、上海浦东等全国19个省31个区域覆盖学生数达800多万人。据悉，科大讯飞的智慧教育产品目前在广东地区已覆盖约1500所学校，在全国已覆盖3.5万所学校过亿师生。随着中小学陆续进入开学时间，原来已经使用科大讯飞智慧教育系统的学校也将通过在线方式实现“停课不停学”。