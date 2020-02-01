尚德机构向武汉捐助500万现金及1500万成人在线课程

近日，尚德机构宣布将向武汉东湖高新区新型冠状病毒感染疫情防控指挥部捐赠500万元现金，同时向奋战在全国抗击疫情第一线的医护人员、工作人员及其家属等特殊群体免费提供价值1500万元的在线教育培训课程，以实际行动为抗击疫情贡献自己的力量。

武汉等地出现新型冠状病毒疫情后，深深牵动着尚德人的心。近日，尚德机构宣布将向武汉东湖高新区新型冠状病毒感染疫情防控指挥部捐赠500万元现金，同时向奋战在全国抗击疫情第一线的医护人员、工作人员及其家属等特殊群体免费提供价值1500万元的在线教育培训课程，以实际行动为抗击疫情贡献自己的力量。

其中，向东湖高新区新型冠状病毒感染疫情防控指挥部捐赠的500万元现金，将用于采购抗击疫情一线所需的口罩、护目镜、防护服及试剂盒等医用物资。同时，将向奋战在全国抗击疫情第一线的医护人员、工作人员及其家属、湖北籍成人学员、因疫情原因无法返回工作岗位需要居家隔离观察的用户以及新型冠状病毒感染者或疑似感染者等特殊群体，免费提供价值1500万元的在线教育培训课程，包括“学历提升培训课程”以及“职业资格证培训课程”等。欢迎有需要的朋友通过以下渠道申请免费课程：

1. 下载“尚德机构APP”，进入专属页面;

2. 关注“尚德机构”微信公众号，点击“武汉加油”模块;

3. 进入尚德机构官方网站，进入专属页面。

尚德机构创立17年来，始终不忘践行企业社会责任。仅在2019年，尚德机构就将原有的“尚进生”公益助学项目升级为全新的“尚进生计划”，将在10年内投入1亿元资金，组建100个定制化服务的“尚进生”班级，招募并组建一支由1000名志愿者组成的“尚心”志愿者服务队，为全国10000名品学兼优但有困难的学员提供免费学习机会。除此，在2019年9月由民政部、国务院国资委、国务院扶贫办、广东省政府等单位共同主办的第七届中国公益慈善项目交流展示会上，尚德机构还与助力乡村教育发展的北京情系远山基金会签订捐赠500万的协议，支持其公益项目的开展等。

面对新型冠状病毒感染疫情，尚德机构有关负责人表示：“我们将和全国人民一起众志成城，共克时艰。除了各种捐助，我们还应在发挥自身互联网教育优势基础上，克服各种困难，为不让用户在这一特殊时期的学习受到影响做出我们的努力和贡献。这也是我们抗击疫情最好的方式。”