延迟开学，共享师资向全国学生提供免费线上课程

共享师资APP宣布开放500万个免费在线学习名额，为各地学子在家学习提供解决方案。这是继“中国好房东”主动为房客免租之后，又一个用实际行动与全国人民共渡时艰的正能量事件。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，近日，教育部发布《关于2020年春季学期延期开学的通知》，要求部属各高等学校、地方所属院校、中小学校、幼儿园等学校适当推迟春季学期开学时间。广东省教育厅也发出做好延迟开学准备工作。

延迟开学是否会对学生学习造成影响，教育部门对此也给出了相应的解决方案，将开通国家网络云课堂，以“一师一优课、一课一名师”项目获得部级奖的课程资源为基础，吸收其他优质网络课程教学资源，供各地学校组织学生开展网上学习。

作为互联网教育平台，共享师资APP宣布开放500万个免费在线学习名额，为各地学子在家学习提供解决方案。这是继“中国好房东”主动为房客免租之后，又一个用实际行动与全国人民共渡时艰的正能量事件。

共享师资创始人程善道介绍，本次免费开放的包括从小学一年级到高中三年级所有课程，其中包括北京四中网校等500位名师、30万节精品课程、1600万道题库、110万份名校试卷，以及教材同步视频讲解课程、师资VIP学习服务和尊享VIP学习服务，让停学在家的学生尽享优质教育，真正做到“停课不停学”。疫情不除，免费不止！共享师资将用实际行动积极参与全民抗疫，与全国人民共渡时艰！

据了解，早在疫情爆发早期，共享师资便开放免费为湖北学生们提供教材同步在线教学，仅三天，湖北地区便增加近30000个注册用户，迎来了该平台用户注册的小高峰。1月27日，教育部发布消息，全国延迟开学，共享师资由此将免费在线教学课程开通范围由湖北区域扩延至全国。据悉，共享师资本次免费开放的500万名额，暂时开放一个月，价值逾2.5亿元。