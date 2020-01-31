广州松田学校多措施迅速投入疫情防控阻击战

近日, 广州大学松田学院、广州松田职业学院召开电话会议，制定了两院防控预案与工作指引，发布了关于延期开学的通知。

南方网讯（记者/杨智明）新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动人心。近日, 广州大学松田学院、广州松田职业学院召开电话会议，制定了两院防控预案与工作指引，发布了关于延期开学的通知。 据了解，连日来，两校利用官网官微向师生发出健康宣传信息，不断加强疫情防控知识宣传教育和心理疏导，提升师生自我防护水平。 同时，做好延迟开学准备工作。及时梳理完善疫情防控相关制度，包括师生晨检、因病缺勤登记与报告、隔离和复课制度等；建立应急预案，保障及时响应实施。

编辑： 罗予岐