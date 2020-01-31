广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

广州松田学校多措施迅速投入疫情防控阻击战

2020-01-31 09:13 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/杨智明）新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动人心。近日, 广州大学松田学院、广州松田职业学院召开电话会议，制定了两院防控预案与工作指引，发布了关于延期开学的通知。

　　据了解，连日来，两校利用官网官微向师生发出健康宣传信息，不断加强疫情防控知识宣传教育和心理疏导，提升师生自我防护水平。

　　同时，做好延迟开学准备工作。及时梳理完善疫情防控相关制度，包括师生晨检、因病缺勤登记与报告、隔离和复课制度等；建立应急预案，保障及时响应实施。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 赢在后劲
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235