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卓雅教育：抗击疫情医护人员子女可免费入读

2020-01-28 10:15 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/陈伟峰）1月27日，卓雅教育集团宣布，旗下近200所办学项目，全面向武汉及各地驰援武汉抗击疫情的医护人员子女开放，免费提供优质教育服务！

　　新型冠状病毒感染的肺炎疫情来势汹汹，牵动着全体卓雅教育人的心。在这场与病魔的较量中，医护人员是冲锋在最前线的战士。在呼吁民众“少出门、不聚会”、“不要去武汉”的同时，全国各地的白衣天使火线驰援疫情最严重、病例最危急的武汉地区，留下最美的逆行背影。

　　为以实际行动支持抗击疫情最前线的勇士，卓雅教育集团宣布：从即日起，武汉市收治新型冠状病毒感染肺炎的所有定点医院医护人员子女，以及全国各地所有驰援武汉抗击疫情的医护人员子女，在符合学校招生条件的前提下，都可免学费入读卓雅教育集团旗下近200所大、中、小学，幼儿园和托育中心。

　　您守护人民的健康，让我们守护您的孩子。

　　疫情来袭卓雅教育启动防疫应急机制

　　截止2020年1月26日19:56，全国确诊的新型冠状病毒感染的肺炎已达2065例，疑似病例2692例。武汉，乃至全中国，都在进行着一场没有硝烟的战争。

　　教育集团下属办学项目遍布全国59个地级城市，其中就包括疫情严重的武汉及湖北其他地区。虽然近200个办学项目均已放假，但随着疫情的扩散，即将到来的返工返学人潮仍为平安的校园带来了巨大挑战。在严峻的疫情面前，卓雅教育集团迅速反应，紧急启动防疫应急机制。

　　由集团领导班子牵头，卓雅教育集团成立防控应急工作小组，分别建立信息收集发布组、安全防控组、物资采购组、应急处理组四个工作小组，从集团总部到各个办学项目，搭建起畅通的信息传达和紧急处理通道。并就新冠病毒肺炎的预防措施、个人健康信息统计、医疗救助等事项，做了全员通知和宣导。

　　在极短的时间内，卓雅教育集团应急体系顺畅运转，及时准确传递官方权威信息，密切跟踪员工及学生的健康状况，多方筹措防疫物资，为全体员工及学生全面了解疫情，科学防疫提供了有力支持。

　　目前卓雅教育集团集结的第一批防疫物资，已优先投放防疫形势严峻的湖北、湖南等地，后续物资正在紧锣密鼓地筹措，力争为各办学项目平稳开学提供全面坚实的保障。

　　众志成城打赢疫情防控阻击战

　　当前正值疫情防控的关键期，卓雅教育集团将继续密切关注疫情发展，保持旺盛的状态，做好信息传递、安全防护、物资供应和应急处理等相关工作，并就返工/返学时间安排、返学后的疫情防控、应急预案等事宜进行部署安排。

　　在无情的疫情面前，全体卓雅人将上下一心，众志成城，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，把全体员工、教职工和学生的生命安全和身体健康放在第一位，确保全员度过一个安定祥和的新春佳节。

　　同时，卓雅教育集团向全体员工、教职工和学生倡议，做好自我防护，不信谣，不传谣，为抗击疫情的战斗贡献自己一份力量！

 

编辑： 罗予岐

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