暨南师生共贺新春，慰问留校本科生

1月21日，暨南大学举行“暨南师生贺新春，不负韶华谱新篇”2020年新春慰问留校本科学生座谈会。

1月21日，暨南大学举行“暨南师生贺新春，不负韶华谱新篇”2020年新春慰问留校本科学生座谈会，校领导林如鹏、宋献中、饶敏、张荣华、张宏及相关职能部处负责人、院系分管工作领导、辅导员代表等与留校家庭经济困难学生、少数民族学生、港澳台侨学生和外国留学生代表等130余人欢聚一堂，喜迎新春佳节。党委学生工作部部长区向丽主持座谈会。

喜迎新春共欢颜 暨南师生送祝福

林如鹏在致辞中肯定了学生工作在过去一年里取得的成绩，他要求学校相关职能部门要认真做好假期服务保障工作，嘱咐留校学生注意自身安全，充分利用假期多读书、多思考，经常与家人和老师同学保持联系，度过一个充实有意义的春节。

宋献中向全体师生送上新春祝福，在全场倒数声中开启“亮灯送福”仪式，并邀请暨南大学饶敏副校长、张荣华副校长、张宏副校长分别为我们留校学生代表赠送灯笼、春联和福字。

座谈会上，师生们纷纷发言，表达新春的祝福和感恩。学生代表则分享了在暨南园里的求学生活，他们努力奋斗的精神感染到在场所有人。

弘扬中华传统文化 侨校才子各展风采

值得注意的是，此次座谈会中特别设置了灯笼制作、春节民俗知多少、投壶等互动体验环节，师生们共同体验中华传统文化的魅力。校领导同与会部处领导、老师们还向留校学生发放了新春慰问红包及礼包。

师生参与体验中华传统文化

本次座谈会上节目精彩多元，化学与材料学院的青年教师李逸凡老师开场演奏著名古琴曲《凤求凰》和《鹿鸣》，理工学院唐展波同学表演了《舞空竹》，印尼留学生程章耀、林永祺同学共同演绎歌曲《青花瓷》，维吾尔族小伙杰吾兰带来吉他弹唱《期盼》。

来自医学院临床医学专业的新疆维吾尔族学生阿地拉·阿不力孜表示，五年的暨南园生活让自己收获颇丰，获得了多项省市级奖项和荣誉称号，也分别荣获两届暨南大学“风尚之星”、“自强之星”标兵奖。成绩的取得离不开国家和母校的各项资助政策，各种帮扶措施，以及领导老师们的深切关怀和同学们的友爱帮助，诚挚祝福所有人新春愉快，祝福母校越来越好，祝福伟大祖国繁荣昌盛。

来自国际学院新闻学专业的香港学生赵慧欣说，因为所学专业是全英上课，发现自己的英语水平还不够，于是便选择留校利用寒假学习英语。来到暨南大学后感受到作为百年侨校，学校为港澳台侨学生提供了很多平台和机会去领略中华文化，提升个人素质，也认真倾听学生的意见建议并及时解决问题。赵同学最后表示，自己很喜欢暨南园里浓厚的学习环境和温馨的大家庭氛围，感谢学校并祝大家春节快乐。

全体合影留念