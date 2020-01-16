萌娃“亲子”公堂探讨代际沟通，综艺《人细鬼大》将于本月18日首播

节目从儿童视角切入，探讨代际沟通问题的萌娃秀，设有一个为小孩专设的“公堂”，打造了一个完全由孩子掌握话语权的情境，是一个向观众传达孩子需要被充分倾听和内在认可的观念的电视节目。

南方网讯（记者/柯丹洁）为给孩子创造一个“亲子”公堂，由广东广播电视台珠江频道制作的原创教育亲子综艺《人细鬼大》正在广州录制。该节目第一季有13集，每集60分钟，自１月１８日起将于每周六晚9:45在广东广播电视台珠江频道播出。

节目从儿童视角切入，探讨代际沟通问题的萌娃秀，设有一个为小孩专设的“公堂”，打造了一个完全由孩子掌握话语权的情境，是一个向观众传达孩子需要被充分倾听和内在认可的观念的电视节目。

据悉，该节目以古代公堂审判+现代话题讨论的形式展现给大众，亮点是萌娃话语秀和南派喜剧风格。节目设置了“小包出场 ”、“小包实习”、“小包断案 ” 三个环节。“小包出场”环节中，五位孩子化身“小包大人”，选择标签“最喜欢和最讨厌大人的一点”与包大人互动；“小包实习”则根据每一期主题做出相应情景互动，如“小品表演”、“自主安排寒假”等；“小包断案”中孩子们将与包大人一起举证，通过搜集证据，展现亲子矛盾，发出自己的心声。

“我觉得每个孩子都有自己的特点和想法，很多时候，我们误以为孩子不懂事、不争气，其实，我们只是不够耐心走近他们、聆听他们。”《人细鬼大》节目制片人袁敏洁告诉记者：“在海选中，我们还有一个角色，那就是‘咨询师’，很多小朋友在面试的时候把我们当成了倾诉对象。这也让我坚信了一定要做成这档节目。”

据了解，节目还邀请了明星嘉宾与教育专家加盟助阵。明星嘉宾以家长的身份参与节目，结合现场的话题，分享自己对教育孩子的见解。教育专家则通过心理学与教育学提出意见，帮助家长看到孩子们的心声，引导家长用更好的方式教导孩子。