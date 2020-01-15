广东青年企业家协会走进乐昌市廊田村 设立教育帮扶项目

1月14日，2020“青春情暖·‘村’暖花开”公益活动在乐昌市廊田村举行。

南方网讯（记者/邹长森）1月14日，2020“青春情暖·‘村’暖花开”公益活动在乐昌市廊田村举行。活动通过慰问建档立卡贫困户、送春联、免费拍摄全家福、与贫困户同吃团圆饭、开展“青春情暖·‘村’暖花开”文艺晚会等，在新春佳节来临之际，为廊田村送去春节的慰问和社会的关怀。

此次活动由团省委、省青联、省青年企业家协会联合省青年摄影家协会、省青年书法家协会举办。团省委副书记、省青联主席梁均达带领团省委干部，省青联、省青年企业家协会、省青年摄影家协会、省青年书法家协会近30位青年代表走进廊田村开展活动。广东省青企协副会长、广州市熳洁儿服饰有限公司董事长何逸山，广东省青企协副会长、平安集团执委、平安头条联席CEO黄红英等参加活动。

聚焦文化振兴，驱动乡村发展创新动力

乡村振兴既要塑形，更要铸魂。乡村振兴，既要让农村环境美起来，让村民富起来，也要让人们的精神丰盈起来。一台“村晚”，汇聚了来省青联文艺界代表、廊田村民、少年儿童代表，为廊田村呈现了一场文化盛宴。廊田村民用自己的舞蹈展现了新时代农民积极向上的精神风貌及新农村建设的成果。“村”晚活动把准了乡村振兴、文化小康的时代脉搏，丰富了廊田村的精神文化生活，充分展现了廊田村蓬勃生机的精神风貌，激发了农村内在文化活力，成为驱动乡村振兴的文化引擎。

为让廊田村村民有一个年味更加浓郁的新年，活动邀请了省青年摄影家协会为村民拍摄全家福，邀请省青年书法家协会青年书法家为村民写新春对联。

聚焦脱贫攻坚，各方献智助发展

梁均达带领团省委干部，省青联、省青企协代表走进廊田村建档立卡贫困户慰问，了解贫困家庭情况，并为村民送去新春祝福。梁均达一行还与当地支教老师、驻村干部座谈，详细了解廊田村脱贫工作，关心支教老师生活工作情况。省青企协副会长、广州市熳洁儿服饰有限公司董事长何逸山表示“看到廊田村现有成果，表示很欣慰，廊田村的持续发展还需要社会各界的支持”。

汇聚青年企业家力量，为乡村振兴助力

本次广东省青企协青年企业家积极响应，全省近80位青年企业家以自身力量参与支持活动。15万元的“廊田村学生奖助学金”、8万元的“乡村第二课堂”等教育帮扶项目，以及立白企业集团的洗涤产品、白云山中一药公司药包、伊利集团牛奶等爱心礼包，是青年企业家积极担当责任的行动体现。省青企协副会长、平安集团执委、平安头条CEO黄红英表示“作为青年企业家，应该发挥青年先锋模范作用，强使命意识，在参与扶贫事业的过程，建功新事业”。

青年企业家是推动社会经济发展的重要力量，广东省青企协作为共青团联系青年企业家群体的桥梁和纽带，积极引导青年企业家行使命、担责任，为精准扶贫事业贡献青年企业家力量。自2018年以来，在团省委的指导下，广东省青企协整合企业家会员共计投入资金和物资价值达近80万元，在产业扶贫、教育扶贫、消费扶贫、文化振兴等方面支持廊田村发展。2020是全面建成小康社会和脱贫攻坚战的收官之年，广东省青企协将继续引导青年企业家积极响应乡村振兴发展的需求，投身到新时代社会主义新农村建设事业，投身到伟大中国梦的实践中。