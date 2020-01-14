又见香雪倾听花开，黄埔区香雪教师合唱团为您开启声音环球之旅

音乐会以一首《我唱出了世界的声音》拉开序幕。指挥家赖元葵先生手指尖流淌着一串串缓缓流动的音符，合唱团员天籁般的声音显得更加飘逸灵动。

1月12日20:00，“又见香雪 倾听花开——黄埔区香雪教师合唱团2020年新年音乐会”在星海音乐厅交响乐大厅成功举办，这是继2019年黄埔区香雪教师合唱团新年音乐会之后第二次在星海音乐厅举办专场音乐会。

本次音乐会是由广州市合唱协会指导，黄埔区文化广电旅游局主办，黄埔区文化馆承办，黄埔区教育局协办。还得到了黄埔区青少年宫的大力支持。

黄埔区香雪教师合唱团是在原黄埔区教师合唱团和萝岗香雪女声合唱团基础上，于2016年由黄埔区文化馆重新整合组建。该团在区文化广电旅游局和区教育局的关心和支持下，吸纳了来自我区六十多名热爱歌唱的中小学教师，并聘请合唱指挥家赖元葵先生担任常任指挥。近年来多次在各种比赛和展演中斩获奖项。2014年荣获广东省第十一届“百歌颂中华”广州赛区金奖、广州市群众合唱大赛金奖；2016年荣获广州流行合唱大赛银奖；2017年荣获“羊城之夏”广州市歌咏比赛金奖；“红棉杯”广州流行合唱大赛“其他唱法组”金奖、并授予“广州地区优秀合唱团队”荣誉称号；2018年荣获“新时代之声”第四届全国教师合唱节中青组金奖；2019年荣获第四届“广州合唱节”金奖、广东省“百歌颂中华”银奖。

音乐会以一首《我唱出了世界的声音》拉开序幕。指挥家赖元葵先生手指尖流淌着一串串缓缓流动的音符，合唱团员天籁般的声音显得更加飘逸灵动。音乐会曲目里有大家熟知的流行歌曲所改编的合唱曲目，如《高山青》《大鱼》《贝加尔湖畔》等，当熟悉的老歌唱响时，现场观众的思绪随着优美的旋律回到那个难以忘怀的岁月，品味着韶华时光留下的篇篇印记。华南理工大学Blue stream室内乐团。《灵动的音符》古典与爵士乐碰撞，完美演绎流连忘返于古典与爵士之间。《自由探戈》将《自由探戈》与《致克劳德》两首经典之作融合改编，民族性与现代感深度融合。