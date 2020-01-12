海子：从明天起，做一个幸福的人

今天，海子成了现代诗歌的一个符号，而“面朝大海，春暖花开”也成了人们提及海子时的条件反射。

1989年1月13日，海子在稿纸上写下全诗的最后一句：“我只愿面朝大海，春暖花开。”

两个月后，海子在山海关附近卧轨自杀，随身携带的遗书中写道：“我的死与任何人无关。”年仅25岁。

今天，海子成了现代诗歌的一个符号，而“面朝大海，春暖花开”也成了人们提及海子时的条件反射。诗中描绘的光明景象，如阳光般直射心灵，随着血液迅速抵达身体的每一个细胞。这种感觉太温暖了，让人们常常忽略了背后的寒冷、痛苦和绝望。原来这些在诗人写下最初的四个字时，已深深埋藏——“从明天起……”

中国政法大学海子纪念碑

月亮下，连夜种麦的父亲，身上像流动金子

远在安徽怀宁县查湾村的父母收到来自北京的消息：查海生病危，速来。他们没有想到，当他们匆匆赶到北京时，见到的是破碎的遗体。这对一生都与土地打交道的老夫妻甚至第一次听说，他们懂事、孝顺的长子，不知在何时成为了诗人海子。

海子出生在一个贫寒的农民家庭，父亲查正全是一名走街串巷的裁缝，一直到晚年也只会写自己的名字。海子作为家中的长子，从小便会为父母分担农活，帮忙照顾弟弟们。那时在大家眼中，除了喜爱读书、记忆力超群，海子和普通的农家子弟并没有显著的不同。

潮来潮去，我积攒叶叶白帆

1979年，年仅15岁的海子以安庆市文科第一的成绩考入北京大学法律系，成了班里年纪最小的学生。天才的人生轨迹初现端倪。

对于一个初次进城的农村孩子而言，北京无疑是个万花筒。那时候，在这样浓厚的文学氛围中，原本就热爱阅读的海子如鱼得水。课余时间，海子经常待在图书馆里，如饥似渴地阅读着各式各样的哲学、文学、历史书籍。他也开始尝试写诗，每次写完一首诗就兴冲冲地朗诵给同学们听。毕业前夕，同学们帮海子把他大学期间创作的诗油印成集，起名叫《小站》。这也是海子的第一本诗集。

1983年，海子大学毕业后，被分配到中国政法大学任教。直到此时，海子的人生轨迹还没有显现出与众不同的地方。同学中没有人预料到，后来的海子成为了一名有着宏大诗歌理想的诗人，并最终为诗歌献身。

《太阳·七部书》彰显海子的理想

海子是以他卓越的抒情短诗，活在大众的记忆中的。但如果没有他的史诗作品——《太阳·七部书》，他便只是一个天才性的抒情诗人，让人惊奇，却难以让人震撼。诗歌评论家燎原曾这样评价：“《太阳·七部书》之于他的抒情短诗，犹如黑夜浩瀚的天空之于灿烂的星群，正是因了这背景的浩瀚，才使他的诗歌世界具有了一个天体的浑成性——它让你难以一眼望穿，让你愈往里走愈是觉得深不可测。”

海子的理想从来不是成为一名抒情诗人，他想在中国成就一部属于人类集体的史诗。

《太阳·七部书》的出现意味着海子正式向理想发起了冲刺。它的意象空间十分浩大，东至太平洋沿岸，西至两河流域，北至蒙古大草原，南至印度次大陆。在这部气势恢宏的史诗中，诗人试图接近生命的意义、人类文明的源头和宇宙的真相。诗人的理想超越了其个体能量的终极，但他已经看到了目标，他便不管这目标是多么遥不可及，只做拼了命的极限冲刺，头也不回。这为他最终生命的爆裂埋下了种子。

孤独是一只鱼筐，是鱼筐中的泉水，放在泉水中

与海子死后的盛名形成鲜明对比，他在生前是不受重视的，连发表诗作都非常困难。当时的诗歌界认为海子写长诗是不合时宜的。有一回，一个元老诗人当面指责海子，说他写长诗是犯了一个时代性的错误，并且把他的诗贬得一无是处。海子是如此看重他的长诗，他受到了严重的刺伤。但他是个不会在公众场合为自己辩解的人，他只是回家后在好友面前伤心地哭过。

但即使这样，海子仍以孤军奋战的姿态继续投入史诗创作中，至死都不曾动摇过他的诗歌理想。

《课间十分钟》第二季

海子是一个什么样的诗人?他是如何度过在北京的十年人生?他为何选择用如此惨烈的方式结束自己的生命?生前的朋友们如何看待他的结局?让我们回到那个属于诗歌的年代，为你还原一个真实的诗人海子。

本周日21:35深圳卫视《课间十分钟》第二季，看见大家的世界。