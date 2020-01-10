伦勃朗自画像广州展出 艺术大师大作集中亮相

广东省博物馆从美国印第安纳波利斯艺术博物馆引进“从伦勃朗到莫奈——欧洲绘画500年”展览。

伦勃朗自画像

南方网讯 （记者/杨智明）广东省博物馆从美国印第安纳波利斯艺术博物馆引进“从伦勃朗到莫奈——欧洲绘画500年”展览。本展览于1月10日至5月5日在广东省博物馆三楼书画展厅隆重展出，所有展品均为首次来到中国内地展出。该展览精挑细选出来的60件作品以其非凡的绘画技艺和重要的艺术价值展现了14世纪到19世纪从意大利南部到荷兰和英国的概况。展览跨越不同的地理和时间界限，力求涵盖欧洲艺术史的主要时期和重要流派，具有极高的历史、艺术与学术价值。蜚声艺坛的艺术大师大作——如提香、鲁本斯、勃鲁盖尔、伦勃朗、高更、雷诺阿、莫奈的作品首次集中一起来到广东，将与观众展开一场跨越500年的超时空对话。

河流景观

白杨沐风

此次展览依据创作时间和绘画题材分为六个部分，分别是“欧洲的宗教绘画(1350-1700)”、“画中有‘话’：欧洲寓言画、静物画和风俗画(1600-1750)”、“惟妙惟肖：肖像画(1550-1800)”、“如画的自然，欧洲风景画(1600-1750)”、“改变过去的传统：1800年后的欧洲艺术”、“印象派，一种新的风格与趣味”共六个主题板块。前四个部分主要展出文艺复兴时期到19世纪的绘画作品，第五至六单元展示了19世纪艺术风格的演变过程。观众们将看到欧洲绘画从文艺复兴的朦胧到兴起，跨越意大利与北方尼德兰，历经巴洛克与洛可可风格、写实主义与古典主义、到新古典主义与浪漫主义、现实主义直至印象派的发展流变过程，堪称是一部壮丽的艺术史范本之展。

配合本次展览，粤博推出了一系列教育推广活动。如在元旦圆满结束的“追光——‘从伦勃朗到莫奈——欧洲绘画500年’艺术众创活动”，邀请超过100位观众来到粤博，共同绘制三幅长卷画作, 共同构织还原当时的历史事件，了解这些事件对当时艺术创作产生的影响，在参观展览前先来一场“预习”。展览开幕后，粤博特别策划了“明天，明天，再一个明天——欧洲绘画500年戏剧工作坊”，邀请观众们参与沉浸式戏剧体验，进入欧洲绘画500年的历史背景，更立体地感受当时的文化氛围。同时，展览还将举办多场以欧洲绘画为主题的工作坊和高水准学术讲座，为粤博观众奉上不容错过的文化盛宴。