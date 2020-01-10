2020年广州新年诗会再突破 上演叶芝诗剧

每年的广州新年诗会都成为广州这座城市很多人内心的盼望。

南方网讯 （记者/杨智明）1月9日至10日，爱尔兰著名诗人叶芝的读剧《伊美尔唯一的嫉妒》(亦翻译为《艾默尔唯一的嫉妒》)作为广州图书馆与《诗歌与人》主办的2020广州新年诗会在广州图书馆上演。该剧创作于100年前，是首次以中文在中国舞台上演，也是广州历史上第一次把西方的经典诗剧搬上舞台。

叶芝的《伊美尔唯一的嫉妒》讲述的是凯尔特神话中的英雄库可兰因误杀儿子，羞愧难当，他在与大海搏斗时，被大海吞没，弥留之际，王后伊美尔为了挽回国王库可兰的生命，联合库可兰的情人艾丝娜·因古巴 ，到恶灵布里克里欧那里讨价还价 ，最后恶灵以伊美尔放弃对库可兰的爱为条件，让库可兰重生。

剧中，库可兰是一个去魅的英雄，不再是一个正直、勇敢、善良、忠诚的形象，反而我们在伊美尔的身上，看到一种辽阔的英雄主义。如果说伊美尔还有什么是她嫉妒的，那是她对无法把握命运的嫉妒，一种无法再开阔胸怀的嫉妒，一种内心复杂情感的嫉妒。正是勇于放弃，去牺牲爱与希望，处于诅咒重负之下的伊美尔反而超越自身的有限，去完成了常人无法完成的慷慨、气度及高贵。“一切诗，只要可能，都应有本土的人民”，这部诗剧投射了叶芝的身影、遭遇和他的情感世界，以及他的不甘心，还有爱尔兰民族的宿命。对于命运，“希望”是一个过口即逝的词，只留下难以磨灭的记忆。

在诗歌里获得新的开端，总是诗性的、无限的。新的一年来临之际，用一首诗歌来迎接新的时光，来完成内心的仪式，这是一种跨越，是一种来自心灵更新的力量。广州新年诗会的创始人、著名诗人黄礼孩说，以往的广州新年诗会做过多种题材，有多种表现方式，但一直没有做过诗剧，2020年把诺贝尔文学奖获得诗人叶芝的诗剧搬上舞台 ，这是一个突破，也是一种新的尝试。1919年，爱尔兰诗人叶芝写出《伊美尔唯一的嫉妒》，至今正好一百年。今年由暨南大学著名翻译家程佳首次翻译成中文，首次搬上中国舞台，这个非常有纪念意义，是一部值得期待的舞台作品。

诗剧由广州本土的诗人、艺术家组成了创作及表演团队，其中戏剧构作及视觉总监为著名舞美设计家季乔，他把“台词的‘慢’，人物的‘静’，与观众间的‘隔’，借‘间离’抵达到更宽泛的空间。 他认为诗句的神秘、动作的隐喻、需“形”在先，“言”在后，形体的精确和糊模在于时间轴上能表达“心智的意义”。

整个诗剧是一次改变的“改变”，过程中的“过程”，也是对叶芝表达的未完成;诗剧的导演为符文瑜，她是多届广州新年诗会的总导演，对诗剧的空间充满探索精，她认为：“我们生活的世界其实隐喻无所不在，包括叶芝的这部诗剧为人类集体意识又衍生了意味深长的隐喻，但我不必被他的隐喻所召唤而再去创造出新的舞台隐喻，我与创作的伙伴们所要做的是揭开并展开他层层隐喻背后的图景，让我们能共同触摸到不被时空、族群、语言、文化这些概念虚盖之下的所有生命共同向往的实相：爱与自由”;另外，这次的影像也恰到好处帮助了诗剧的呈现，由电影导演卢恒成及海归艺术家林铮来担纲完成;人物造型是话剧界的新生力量吴宗清来剪裁。

诗剧不同于一般的诗歌朗诵，此次的演员团队来自广州多个专业团体，他们对诗歌有着强烈认同感和演绎欲望，其中来自原来战士话剧团的朱意谨扮演伊美尔，扮演库可兰的黄戈来自星海音乐学院，还有扮演库可兰情人的大提琴家程霏、扮演女精灵的现代舞者符彬靖，他们都是有着自己个人表演风格的艺术家，不计报酬参加了这次诗剧的排练演出。

《伊美尔唯一的嫉妒》虽然是一出神话，但主创人员把其还原成一个具有现代感的诗剧，并把它定位为一个实验性的诗剧。舞台设计的三角形，意义深刻，有魔幻的意象，它既是英雄库可兰死亡的坟墓，最后在三角形白布上划出类似子宫的意象又暗喻库可兰的重生。同时，三角形布置了灯光，通过灯光的设置，又把不同人物的关系和剧情中的不同层次一一透露出来。

随着2018年广州新年诗会获得“国际图联营销大奖的 10 个最富于启发性的项目之一”，“广州新年诗会”正在从“广州城市文化名片”努力向“中国文化名片”转变。对于坚持了12年、进驻广州图书馆第7个年头的广州新年诗会，一直被全国各地不同的城市所模仿，但一直没有被超越，因为其核心价值在于不按照套路出牌，每年都创意叠出。

2020的新年诗会特别设计了一个平行展，即在广州图书馆的演出场地外围推出了“我们是流波上的白鸟：叶芝诗歌平行展”，多位朗诵演员配合现代舞者来演绎叶芝的《当你老了》《白鸟》《茵尼斯弗利岛》《丽达与天鹅》《秘密的玫瑰》等经典作品，统一的黑西装、礼帽、白玫瑰，戏剧性化妆加上艺术化的演绎，配上手风琴，让读者在正式进入诗剧《伊美尔唯一的嫉妒》之前，先预备了丰富的情感。

广州新年诗会的总策划黄礼孩说:“2019新年诗会《移动的瞬间》就考虑过做一个平行的诗歌摄影展，用更多广东先锋艺术家的摄影作品来对应新年诗会的内容，如此来构成了一种呼应和观照。今年的新年诗会，我们推出的是爱尔兰国宝诗人叶芝，虽然诗剧是主体，但叶芝的其他诗歌在外围以不同的方式出现，用两种语调来演绎，其本身的仪式、空间声音、景观、联觉已经构成了一个平行关系，这样一个跨文化的实验剧场对于探讨叶芝的诗歌世界，让读者去理解伟大诗人叶芝的心灵王国是有帮助的”。

每年的广州新年诗会已经一票难求，诗人世宾在其朋友圈里发表观后感：“第十二届广州新年诗会《伊乐美的唯一嫉妒》昨晚在广州图书馆预演。一场关于诗歌的艺术表演，它在诗歌的呈现艺术上有重大的突破。诗歌如何呈现?那非同于日常语言的诗句如何才能让听者在瞬间就听到、感受到语言的力量并捕抓到诗歌的深意?这是困扰许多诗人和朗诵艺术家的多年问题。2020年的广州诗会不是个戏剧的问题，而且诗歌表演如何动用戏剧、舞蹈、音乐、装置艺术，以及如何演绎语言的问题。今年广州诗会做得很好，它让我第一次不用看字幕就能深入诗歌和语言的震撼里。”

艺术策展人杨青说：“广州新年诗会已成一年一度的城市节日，礼孩兄以一己之力坚持了这么多年。今年的诗会一改往年的朗诵，而是奉上了一出由叶芝的长诗《伊美尔唯一的嫉妒》改编的诗剧。从舞美到音乐，从观念到文本，分寸拿捏的真好!老友符文瑜的导演调度，让人惊艳。”广州新年诗会不仅影响了广州的读者、观众，也影响了外地的朋友，北京、上海、厦门、深圳、珠海、中山、顺德、东馆的观众也专程过来观看这场与众不同的新年诗会。

艺术策展人杨青说：“广州新年诗会已成一年一度的城市节日，礼孩兄以一己之力坚持了这么多年。今年的诗会一改往年的朗诵，而是奉上了一出由叶芝的长诗《伊美尔唯一的嫉妒》改编的诗剧。从舞美到音乐，从观念到文本，分寸拿捏的真好!老友符文瑜的导演调度，让人惊艳。”广州新年诗会不仅影响了广州的读者、观众，也影响了外地的朋友，北京、上海、厦门、深圳、珠海、中山、顺德、东莞的观众也专程过来观看这场与众不同的新年诗会。

【图片】活动方提供