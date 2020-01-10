雅昌艺术读书会全新亮相：以书为媒，交流艺术

第一期读书会邀请到的重磅嘉宾杨天德老师带大家了解欧洲古本的收藏现状，聊聊如何选定收藏方向和收藏体系，如何从藏品整理到学术研究。

2020年1月9日14点至16点，雅昌艺术读书会第一期：“从德国文化行走到‘最美的书’”即将在雅昌（深圳）艺术中心图书馆开讲。

普及艺术教育、提升全民审美素养一直是雅昌文化集团的企业理念。2000年，万捷董事长就已提出建立专业的艺术图书馆的想法，20年来，一代又一代的雅昌人筚路蓝缕，不懈努力，为大家呈现出一座顶级美学复合空间，首创全景式、沉浸式的极致阅读体验平台。目前馆内艺术专业藏书约5万种，涵盖英德日法意俄等10多个语种，其中限量版、绝版、签名版艺术图书约2000种。

面对如此巨大的文化宝库，如何保管好它们、展示好它们，最重要的，如何使用它们持续为公众创造价值，回馈社会。缘此，经过2019年的酝酿与实践，2020年，由雅昌文化集团艺术教育业务单元发起，雅昌（深圳）艺术中心图书馆策划，雅昌艺术读书会全新亮相，每月一期，以书为媒，交流艺术，分享生活。我们诚邀艺术家、收藏家共同开讲，带大家在雅昌（深圳）艺术中心这个书之浩海，细探艺术图书的内外之美。

第一期读书会邀请到的重磅嘉宾杨天德老师，是旅德艺术史学者、德国藏书家协会会员、中国琴会会员、德国皮尔克海默学会会员、北京城市学院艺术学部研究生导师。杨天德老师进入收藏领域三十年，主要研究中西方古籍及版画、档案文献与影像资料、早期德国汉学交流、古代城市图像等。曾任广东省收藏家协会理事兼古籍连环画专业委员会副主任、国家图书馆文津雕版博物馆秘书长、孔夫子旧书网专栏作家。2007年当选“广东省优秀民间收藏家”。历年来在德国法兰克福大学、古腾堡博物馆、法兰克福孔子学院、北京城市学院等地讲座，并在《收藏》《晶报》《南方都市报》《收藏鉴赏》等媒体发表多篇学术文章。主要作品有《海内孤本<释门疏式>考》《荷兰一日淘书记》《当代德国民间古籍收藏概况》《德国汉学家梅尔彻斯及其著作研究》《巴黎圣母院的前世今生》等。

收藏是一种生活，重要的不是财力，而是热爱。杨天德老师常年生活在德国，将从三十年收藏经验，特别是从大学时期开始就在欧洲各国参加拍卖会、书展和古玩市场的亲身经历出发，带我们了解欧洲古本的收藏现状，聊聊如何选定收藏方向和收藏体系，如何从藏品整理到学术研究。希望对想去德国学习艺术、有志藏书、喜欢欧洲古本和版画的朋友有所启发。现场互动环节，可以近距离欣赏杨老师收藏的珍贵欧洲古籍和由雅昌制作印刷、雅昌（深圳）艺术中心图书馆馆藏的中国及世界“最美的书”。

参加方式：雅昌艺术中心会员邀约，公众开放售票。

详情请关注雅昌（深圳）艺术中心官方微信公众号“Uarts”，获取读书会资讯。