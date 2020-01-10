雅昌艺术读书会全新亮相：以书为媒，交流艺术

2020年1月9日14点至16点，雅昌艺术读书会第一期：“从德国文化行走到‘最美的书’”即将在雅昌（深圳）艺术中心图书馆开讲。
普及艺术教育、提升全民审美素养一直是雅昌文化集团的企业理念。2000年，万捷董事长就已提出建立专业的艺术图书馆的想法，20年来，一代又一代的雅昌人筚路蓝缕，不懈努力，为大家呈现出一座顶级美学复合空间，首创全景式、沉浸式的极致阅读体验平台。目前馆内艺术专业藏书约5万种，涵盖英德日法意俄等10多个语种，其中限量版、绝版、签名版艺术图书约2000种。
面对如此巨大的文化宝库，如何保管好它们、展示好它们，最重要的，如何使用它们持续为公众创造价值，回馈社会。缘此，经过2019年的酝酿与实践，2020年，由雅昌文化集团艺术教育业务单元发起，雅昌（深圳）艺术中心图书馆策划，雅昌艺术读书会全新亮相，每月一期，以书为媒，交流艺术，分享生活。我们诚邀艺术家、收藏家共同开讲，带大家在雅昌（深圳）艺术中心这个书之浩海，细探艺术图书的内外之美。
第一期读书会邀请到的重磅嘉宾杨天德老师，是旅德艺术史学者、德国藏书家协会会员、中国琴会会员、德国皮尔克海默学会会员、北京城市学院艺术学部研究生导师。杨天德老师进入收藏领域三十年，主要研究中西方古籍及版画、档案文献与影像资料、早期德国汉学交流、古代城市图像等。曾任广东省收藏家协会理事兼古籍连环画专业委员会副主任、国家图书馆文津雕版博物馆秘书长、孔夫子旧书网专栏作家。2007年当选“广东省优秀民间收藏家”。历年来在德国法兰克福大学、古腾堡博物馆、法兰克福孔子学院、北京城市学院等地讲座，并在《收藏》《晶报》《南方都市报》《收藏鉴赏》等媒体发表多篇学术文章。主要作品有《海内孤本<释门疏式>考》《荷兰一日淘书记》《当代德国民间古籍收藏概况》《德国汉学家梅尔彻斯及其著作研究》《巴黎圣母院的前世今生》等。
收藏是一种生活，重要的不是财力，而是热爱。杨天德老师常年生活在德国，将从三十年收藏经验，特别是从大学时期开始就在欧洲各国参加拍卖会、书展和古玩市场的亲身经历出发，带我们了解欧洲古本的收藏现状，聊聊如何选定收藏方向和收藏体系，如何从藏品整理到学术研究。希望对想去德国学习艺术、有志藏书、喜欢欧洲古本和版画的朋友有所启发。现场互动环节，可以近距离欣赏杨老师收藏的珍贵欧洲古籍和由雅昌制作印刷、雅昌（深圳）艺术中心图书馆馆藏的中国及世界“最美的书”。
参加方式：雅昌艺术中心会员邀约，公众开放售票。
详情请关注雅昌（深圳）艺术中心官方微信公众号“Uarts”，获取读书会资讯。