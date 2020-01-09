广东文艺职业学院第十四届校园文化节闭幕晚会在广州文化公园举行

1月6日，广东文艺职业学院2019年教学成果展演暨第十四届校园文化节闭幕晚会如期举行。

南方网讯 1月6日，广东文艺职业学院2019年教学成果展演暨第十四届校园文化节闭幕晚会如期举行。活动分教学成果展览和文艺晚会两部分，展示了广东文艺职业学院2019年度在深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高人才培养质量等方面所取得的成果。

本次成果展精选了百余件优秀作品展出，包括服装设计、时尚品设计、掐丝珐琅、包装设计、广告与视觉形象设计、数字媒体设计、家居空间设计、展示设计、景观设计、软装设计、漆艺、陶瓷、绘画、二维动画、三维动画、FLASH动画等作品。整个展览风格多样，结构严谨，题材丰富，凸显了学生追逐个性创意的艺术品格以及对美好生活的热爱和歌颂，为观众带来了视觉和心灵的幸福体验。

1月7日晚，第十四届校园文化节闭幕文艺晚会在郭兰英剧院隆重举行，本场晚会丰富番禺地区群众业余文化生活。本次活动向观众呈现了《祖国颂》《围屋•女人》《娱乐升平》《洪湖岸边是我家》《龙的传人》《秦土情》《致青春》《保卫黄河》《同饮一江水》《伟大的觉醒》《花开好时代》等11个歌舞表演节目，晚会在《花开好时代》大型歌舞节目中圆满落下帷幕。

两场教学成果展演充分展示了“广文艺”践行“三全育人”理念的教学成果。凸显以立德树人为根本，坚定不移地走内涵发展、特色发展、质量发展之路的决心。