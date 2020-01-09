广大附中（河源）巴伐利亚学校主体顺利封顶，拟2020年9月开学！

广大附中（河源）巴伐利亚学校将实行全封闭式管理，寄宿制小班教学，2020年计划招收初一、高一学生。初中新设8个班，高中新设4到6个班。

南方网讯 12月23日上午，广受关注的广大附中（河源）巴伐利亚学校举行了主体封顶活动。

据了解，广大附中（河源）巴伐利亚学校于2019年5月20日奠基，2019年8月20日动工，2019年12月23日主体顺利封顶，拟2020年9月开学。出席仪式领导和嘉宾纷纷点赞，高度评价学校建设规模大、速度快、标准高，是“文旅体”融合“医教养”干成的一件大事、好事、实事，是一所有教育资源、有教育理念、有教学目标的优质民办学校。

为学习贯彻中央经济工作会议精神，现场还举办了八项合作签约活动，其中2020年大湾区旅游、酒店市场深度合作签约超过12万人次、3万间客房，广大附中（河源）巴伐利亚学校分别与工商银行河源分行、广州广播电视台等单位签订了“金融授信20亿元、新闻媒体、‘劳动（国防）教育’、梯田农场”等合作协议，为实现教育现代化奠定坚实基础。

“广大附中（河源）巴伐利亚学校的建设是高站位、高标准、高质量的。”广州大学党委书记屈哨兵现场表示，广大附中光荣地接受了这项任务，来到河源来共同创办这个项目。据介绍，广大附中是历年在列，北清率也在年年攀升，当然现在的广州大学也是全国百强。在这个背景之下，广大附中形成的一套具有特色并且屡试不爽的办学经验和办学模式，也将在广大附中（河源）巴伐利亚学校大力推广。广大附中（河源）巴伐利亚学校实现与广州总校“同课程”教学，“同师资”水平，“同管理”模式。

学校实行全封闭式管理，寄宿制小班教学，2020年计划招收初一、高一学生。初中新设8个班，高中新设4到6个班。面向全省开展招生，户籍不限。据悉，学校已召集六年级家长共2200人，近期将在大湾区、粤北山区以“最美广附”为主题举办新生宣讲会；考虑到周边地区学生的出行便利性，学校将开设前往广州、深圳、惠州、东莞等地的专线校巴。

广州大学附属中学“教育帮扶”“劳动（国防）教育”研讨会

12月23日下午，广州大学附属中学“教育帮扶”、“劳动（国防）教育”研讨会在巴伐利亚庄园召开。

会议指出，广大附中（河源）巴伐利亚学校学习贯彻全国教育大会“立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新”的会议精神，真正以教育推动粤北“真扶贫，扶真贫，真脱贫”，是实现粤北山区享受湾区优质教育的创新成果。

会议认为，在新时代背景下，学校要推动教育与劳动相结合，发挥劳动教育在人才全面发展中的重大作用，为国家人才培养、科技创新、经济发展提供强有力的力量。广大附中河源巴伐利亚学校将践行教育与劳动相结合，并贯穿始终，努力提高学生的劳动素质。

会议认为，国防教育作为构筑民族精神的重要手段、体现国家意志的重要方式，政治属性特别鲜明。学校是开展国防教育的主阵地，应旗帜鲜明讲政治，准确把握新时代、新使命、新征程的根本要求，抓好国防教育工作的深入普及，将广大附中（河源）巴伐利亚庄园学校打造成为国防教育示范基地。