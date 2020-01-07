广外打造首个“阐释学”类省级社科重点研究基地

1月6日，广东外语外贸大学阐释学研究院作为省级社科重点研究基地在广外举行揭牌仪式。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/欧少彬）1月6日，广东外语外贸大学阐释学研究院作为省级社科重点研究基地在广外举行揭牌仪式。中国社科院大学原第一副校长张江教授、广东省委宣传部蒋斌副部长、杜新山副部长、广东省社科联李敏副主席、广外校长石佑启教授参加了揭牌仪式。

广外校长石佑启教授在致辞中介绍到，广外阐释学研究院是一所新的科研机构，它推动了学科交叉融合发展，为构建中国特色的阐释学研究体系做足了准备，也为社会经济和科学发展贡献力量，同时，它也力争成为华南阐释学研究的高地。目前，学院已制定了五年中长期发展纲要和学术实施规划，并建立了切实可行的科研管理制度，这是一个良好的开端，为学院未来的科研工作和项目管理打下了坚实基础。石佑启强调，学院在未来的项目招标选题过程中，将更加注重聚焦研究重心、凝练选题思路，从本体研究和方法研究上进一步深化阐释学研究。

省委宣传部副部长杜新山指出，中国社科院大学与广外合作成立阐释学研究院对建立中国自己的阐释学，对阐释好中国理念和中国故事极具价值。这次双方合作，一方面可以整合国内学术优势，另一方面也可以充分发挥广外特色。省委宣传部将从经费、资源以及整合、协调等方面提供大力支持，甚至包括支持广外建设“双一流”高校。

中国社科院大学原第一副校长张江教授表示，阐释学研究院的成立目标在于整合学术资源，做好学术方面的事情，为广东阐释学发展做出贡献。同时，各位项目负责人要在既往学术优势基础上，学习、探索，靠近阐释学，推动阐释学研究更进一步。

张江教授、蒋斌副部长、杜新山副部长、省社科副主席联李敏、石佑启校长、学校宣传部长胡文涛为阐释学研究院作为省级社科重点研究基地揭牌。张江教授、石佑启教授分别代表中国社科院大学、广外阐释学研究院与各位项目负责人签定了研究合约。

据介绍，阐释学研究院由中国社科院大学与广东外语外贸大学合作成立，研究院于2019年9月正式成立，同年10月27日举行成立大会暨揭牌仪式。研究院按现有研究方向设置哲学阐释学、法学阐释学、语言学阐释学、文学阐释学、中国阐释学、翻译阐释学、文化阐释学、经济管理阐释学等八个基本研究方向。研究院主要由从事科研工作、承担科研项目、进行学术活动的专职、兼职研究人员组成。研究院工作机制以科研项目、学术活动为中心，兼顾阐释学方向博士研究生、硕士研究生的教学和论文指导。